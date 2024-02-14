Bize Kendinden Bahset, Bir Sabun Olsaydın Ne Aromalı Olurdun Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Bir Sabun Olsaydın Ne Aromalı Olurdun Söyleyelim!
Bize kendini anlat, bir sabun olsaydın hangi aromayla köpürtürdün söyleyelim!
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1. İlk olarak senin için günün favori vaktini öğrenelim!
2. Peki ya en sevdiğin mevsim hangisi?
3. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?
4. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?
5. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?
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6. Dinlemekten en fazla keyif aldığın müzik türü hangisi?
7. Şu anda bir ilişkin var mı?
8. Son olarak, baktığında hangi fotoğraf seni huzurla dolduruyor?
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