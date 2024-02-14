Bize Kendinden Bahset, Bir Sabun Olsaydın Ne Aromalı Olurdun Söyleyelim!

Sen bir sabun olsaydın kesinlikle vanilya aromalı olurdun! Vanilya tatlı ve sıcak kokusuyla bilinir. Bu da senin cana yakınlığını yansıtan bir şey diyebiliriz. Vanilyanın sıcak ve rahatlatıcı aroması duyuları yumuşatarak insanlarda huzur yaratır. Seninle konuşmak da etrafındaki kişilerde huzur yaratıyor, bu nedenle sen bir aromalı sabun olsaydın bu aroma vanilya olurdu!