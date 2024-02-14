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Bize Kendinden Bahset, Bir Sabun Olsaydın Ne Aromalı Olurdun Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Bir Sabun Olsaydın Ne Aromalı Olurdun Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 20:01

Bize kendini anlat, bir sabun olsaydın hangi aromayla köpürtürdün söyleyelim!

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1. İlk olarak senin için günün favori vaktini öğrenelim!

2. Peki ya en sevdiğin mevsim hangisi?

3. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?

4. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?

5. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

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6. Dinlemekten en fazla keyif aldığın müzik türü hangisi?

7. Şu anda bir ilişkin var mı?

8. Son olarak, baktığında hangi fotoğraf seni huzurla dolduruyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Lavanta!

Lavanta!

Sen eğer bir sabun olsaydın kesinlikle lavanta aromalı olurdun. Lavanta, doğal olarak rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle senin kişiliğinle tam bir uyum sağlıyor! Lavantanın hafif ve hoş kokusu insanda dinginlik yaratıyor, tıpkı seninle vakit geçirildiğinde olduğu gibi!

Vanilya!

Vanilya!

Sen bir sabun olsaydın kesinlikle vanilya aromalı olurdun! Vanilya tatlı ve sıcak kokusuyla bilinir. Bu da senin cana yakınlığını yansıtan bir şey diyebiliriz. Vanilyanın sıcak ve rahatlatıcı aroması duyuları yumuşatarak insanlarda huzur yaratır. Seninle konuşmak da etrafındaki kişilerde huzur yaratıyor, bu nedenle sen bir aromalı sabun olsaydın bu aroma vanilya olurdu!

Portakal!

Portakal!

Sen bir sabun olsaydın kesinlikle portakal aromalı olurdun! İnsanlar senin kokunu aldığı gibi içlerini benzersiz bir enerji kaplar, yerlerinde duramayacak kadar neşeli bir hale bürünürlerdi. Senin insanlarda yarattığın etki de bu! Senin olduğun ortamlar neşeden geçilmiyor, enerjisi hiç bitmiyor!

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