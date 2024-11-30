Bize Duş Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!

Hayatını düzgünce yaşamak için planlar ve programlar yapıyorsun! Her şey senin için tam olarak yolunda ilerlemeli. Bunun için rutinlerin olması gerektiğini düşünüyorsun. Duş alırken sıranın aynı olması, kullandığın ürünleri değiştirmemen bunu gösteriyor. Hayat risk almak için değil, güvenli bir şekilde yaşanmalı. Bu yüzden atılacak adımlar için derinlemesine bir düşünme gerekir. Yeniliklere çok açık değilsin, fakat hayatına katacağın bir yeniliğin sana neler getireceğine bakıyorsun. Düzgün ve sakince yaşamak istiyorsun!