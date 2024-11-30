Bize Duş Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!
Bize Duş Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!
Duşa girmeden önce yapılan hazırlıklar, duş sırasındaki davranışlarınız sizin nasıl bir kişi olduğunuzu gösterebilir. Bize rutin hale getirdiğiniz duş eylemlerinizden bahsedin, biz de size nasıl biri olduğunuzu söyleyelim!
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1. İlk soru! Duşa girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol ediyor musun?
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2. Peki, duş sırasında ilk olarak nereni yıkarsın?
3. Ne kadar süre duşta kalırsın?
4. Duş sırasında müzik veya podcast dinlemeyi sever misin?
5. Duş sırasında uyguladığın sana özel bir bakım rutinin var mı?
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6. Duş için yeni ürünler denemeyi sever misin?
7. Tercih ettiğin markalarda değişikliğe gider misin?
8. Duş sırasında aklından neler geçiyor?
Hayatını düzenli yaşayan planlı birisin!
Kendini seviyorsun ve önemsiyorsun!
Deli dolu ve çılgın birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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