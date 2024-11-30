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Bize Duş Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!

etiket Bize Duş Rutininden Bahset, Karakterini Analiz Edelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 18:01

Duşa girmeden önce yapılan hazırlıklar, duş sırasındaki davranışlarınız sizin nasıl bir kişi olduğunuzu gösterebilir. Bize rutin hale getirdiğiniz duş eylemlerinizden bahsedin, biz de size nasıl biri olduğunuzu söyleyelim!

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1. İlk soru! Duşa girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol ediyor musun?

2. Peki, duş sırasında ilk olarak nereni yıkarsın?

3. Ne kadar süre duşta kalırsın?

4. Duş sırasında müzik veya podcast dinlemeyi sever misin?

5. Duş sırasında uyguladığın sana özel bir bakım rutinin var mı?

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6. Duş için yeni ürünler denemeyi sever misin?

7. Tercih ettiğin markalarda değişikliğe gider misin?

8. Duş sırasında aklından neler geçiyor?

Hayatını düzenli yaşayan planlı birisin!

Hayatını düzenli yaşayan planlı birisin!

Hayatını düzgünce yaşamak için planlar ve programlar yapıyorsun! Her şey senin için tam olarak yolunda ilerlemeli. Bunun için rutinlerin olması gerektiğini düşünüyorsun. Duş alırken sıranın aynı olması, kullandığın ürünleri değiştirmemen bunu gösteriyor. Hayat risk almak için değil, güvenli bir şekilde yaşanmalı. Bu yüzden atılacak adımlar için derinlemesine bir düşünme gerekir. Yeniliklere çok açık değilsin, fakat hayatına katacağın bir yeniliğin sana neler getireceğine bakıyorsun. Düzgün ve sakince yaşamak istiyorsun!

Kendini seviyorsun ve önemsiyorsun!

Kendini seviyorsun ve önemsiyorsun!

Kendine dönük bir karakterin var. Sana nelerin iyi geleceğini biliyorsun. Bu iyi gelen şeyleri duş sırasında da uyguluyorsun. Karakter olarak iyi olmanın yanı sıra dış görünüşüne de önem vererek bütünsel bir iyilik haline bürünüyorsun. Duş sırasında hayatın karmaşasından kopup kendine yönelebiliyorsun. Vücuduna iyi gelen bakımları yaparken aynı zamanda ruhunu da dinlendiriyorsun. Sen kendine önem veriyorsun!

Deli dolu ve çılgın birisin!

Deli dolu ve çılgın birisin!

Eğlenmeyi çok iyi bilen birisin! Temizlenirken bir yandan keyif almak istiyorsun. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, neşeyi yaşaman gerekiyor! Tüm stres ve yoğunluğun arasından sıyrılıp sana enerji verecek şeylere yönelebiliyorsun. Hareketli şarkılar dinleyip renkli şampuanlar ya da köpüklerle kendinden geçebiliyorsun. Ne kadar büyürsen büyü hep bir yerde çocuk halin olacak. Hayat ciddiye alınması gereken bir yer olsa da bazen yaramazlık yapmak gerekir!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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