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Bize Cilt Tipinden Bahset, Sana Uygun Duş Rutini Önerelim!

etiket Bize Cilt Tipinden Bahset, Sana Uygun Duş Rutini Önerelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 20:01

Cilt tipimiz, duş alışkanlıklarımızı çok fazla etkiliyor! Peki, senin cildine en uygun duş rutini ne? Bu test ile seni ve cildini daha yakından tanıyıp, sana en uygun duş önerilerini sunuyoruz! Haydi başlayalım! 👇

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1. Sabah kalktığında cildin nasıl oluyor?

2. Cildinde en sık hangi problemleri yaşıyorsun?

3. Duştan sonra ilk yaptığın şey hangisi?

4. Uzun uzun duş almak isteyeceğin bir banyo seç bakalım. 👇

5. Bir cilt bakım ürünü satın alırken seni çeken ne olur?

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6. Haftada kaç gün duş alırsın?

7. Peki, duşta hangi su sıcaklığını tercih edersin?

8. Favori duş jelin hangi meyve gibi kokmalı?

Yağlı cilt yapın için temizleyici ürünler kullanmalısın!

Cildin gün içinde hızla yağlanıyor ve temiz hissetmek senin için çok önemli! Bu nedenle duşta yağ dengeleyici ve matlaştırıcı ürünler kullanman gerekiyor. Sıcak su yerine ılık suyu tercih ederek cilt yağını dengede tutabilirsin. Duş sonrası hafif bir tonik gibi matlaştırıcı ürünlerle rutinini tamamlayabilirsin. Ayrıca haftada bir kese veya peeling yaparak da siyah nokta problemini azaltabilirsin.

Kuru cildin için nemlendirme önemli!

Senin cildin çabucak kuruyor ve nem ihtiyacı hissediyorsun! Duşta yoğun nemlendirici etkili ürünler kullanman oldukça önemli. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat et, aksi halde cildindeki nem kaybı artabilir. Her gün duş almak yerine iki günde bir duş alabilirsin. Duş sonrasında yoğun bir nemlendirici kremle cildini beslemeyi unutma! Hassas cildini korumak için doğal içerikli ürünlere de yönelebilirsin.

Senin rutinin ideal!

Senin cildin dengeli ve fazla sorun yaşamıyorsun! Duşta hafif ve doğal içerikli temizleyiciler kullanman senin için yeterli olabilir. Ilık suyla duş alarak cildindeki dengeyi koruyabilirsin. Duş sonrası hafif bir nemlendiriciyle cildini yumuşacık yapabilirsin. Cilt dengeni korumak için peeling ve kese gibi işlemleri fazla sık yapmadan, ayda bir kez uygulaman yeterli olabilir.

Cildindeki dengesizliği çözmelisin!

Cildin bazı yerlerde yağlı, bazı yerlerde kuru. Bu dengesizlik seni biraz zorluyor! Duşta hem arındırıcı hem de nemlendirici etkili ürünler tercih edebilirsin. Suyun çok sıcak olmamasına özen göster, bu dengeyi korumana yardımcı olur. Duş sonrasında bölgelerine göre farklı ürünler kullanarak ideal sonucu alabilirsin. Haftada bir düzenli peeling yaparak siyah nokta ve yağ dengesizliklerini azaltabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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