Bize Cilt Tipinden Bahset, Sana Uygun Duş Rutini Önerelim!
Bize Cilt Tipinden Bahset, Sana Uygun Duş Rutini Önerelim!
Cilt tipimiz, duş alışkanlıklarımızı çok fazla etkiliyor! Peki, senin cildine en uygun duş rutini ne? Bu test ile seni ve cildini daha yakından tanıyıp, sana en uygun duş önerilerini sunuyoruz! Haydi başlayalım! 👇
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1. Sabah kalktığında cildin nasıl oluyor?
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2. Cildinde en sık hangi problemleri yaşıyorsun?
3. Duştan sonra ilk yaptığın şey hangisi?
4. Uzun uzun duş almak isteyeceğin bir banyo seç bakalım. 👇
5. Bir cilt bakım ürünü satın alırken seni çeken ne olur?
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6. Haftada kaç gün duş alırsın?
7. Peki, duşta hangi su sıcaklığını tercih edersin?
8. Favori duş jelin hangi meyve gibi kokmalı?
Yağlı cilt yapın için temizleyici ürünler kullanmalısın!
Kuru cildin için nemlendirme önemli!
Senin rutinin ideal!
Cildindeki dengesizliği çözmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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