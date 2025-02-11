Bize Cilt Tipinden Bahset, Sana Uygun Duş Rutini Önerelim!

Cildin gün içinde hızla yağlanıyor ve temiz hissetmek senin için çok önemli! Bu nedenle duşta yağ dengeleyici ve matlaştırıcı ürünler kullanman gerekiyor. Sıcak su yerine ılık suyu tercih ederek cilt yağını dengede tutabilirsin. Duş sonrası hafif bir tonik gibi matlaştırıcı ürünlerle rutinini tamamlayabilirsin. Ayrıca haftada bir kese veya peeling yaparak da siyah nokta problemini azaltabilirsin.