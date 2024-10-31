Bize Cilt Bakım Rutininden Bahset, Hangi Friends Karakteri Olduğunu Söyleyelim!
Bize Cilt Bakım Rutininden Bahset, Hangi Friends Karakteri Olduğunu Söyleyelim!
İzlerken hem delice gülüp eğlendiğimiz hem de karakterlerle birlikte üzüldüğümüz o dizi! Bir süre sonra kendimizi karakterlerle özdeşleştirmeye başlıyoruz. Kişiliklerine bakarak hangisine daha çok benzediğimizi bulmaya çalışıyoruz. Gelin bu sefer cilt bakım rutinlerimize bakarak hangi Friends karakterine benzediğimize bakalım!
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1. İlk olarak, cilt bakımını düzenli olarak yapıyor musun?
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2. Diyet ve su tüketimi konusunda nasıl olduğunu anlatır mısın?
3. Egzersiz yaparken de cilt bakımına dikkat eder misin?
4. Cilt bakım rutinin kaç aşamadan oluşuyor?
5. Güneş koruyucu olmadan dışarı çıkar mısın?
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