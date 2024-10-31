Bize Cilt Bakım Rutininden Bahset, Hangi Friends Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

Mükemmel bir rutine sahipsin! Çok aşamalı bir cilt bakımı oluşturmuşsun. Derinlemesine temizleyerek cildinin ihtiyacı olan vitaminleri karşılıyorsun. Yeme ve içmeye dikkat ederek hem sağlığını hem de cildini koruyorsun. Rutinini aksatmak mı? Asla sana göre bir şey değil. Rutinini her zaman eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorsun. Böylece harika bir görünüm elde ediyorsun!