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Bize Cilt Bakım Rutininden Bahset, Hangi Friends Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Cilt Bakım Rutininden Bahset, Hangi Friends Karakteri Olduğunu Söyleyelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 18:01

İzlerken hem delice gülüp eğlendiğimiz hem de karakterlerle birlikte üzüldüğümüz o dizi! Bir süre sonra kendimizi karakterlerle özdeşleştirmeye başlıyoruz. Kişiliklerine bakarak hangisine daha çok benzediğimizi bulmaya çalışıyoruz. Gelin bu sefer cilt bakım rutinlerimize bakarak hangi Friends karakterine benzediğimize bakalım!

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1. İlk olarak, cilt bakımını düzenli olarak yapıyor musun?

2. Diyet ve su tüketimi konusunda nasıl olduğunu anlatır mısın?

3. Egzersiz yaparken de cilt bakımına dikkat eder misin?

4. Cilt bakım rutinin kaç aşamadan oluşuyor?

5. Güneş koruyucu olmadan dışarı çıkar mısın?

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6. Cilt bakım maskeleri yapmayı seviyor musun?

7. Cilt tipine uygun ürünler seçtiğine emin misin?

8. Sence vitaminler cilt bakımı için ne kadar önemlidir?

Sen tam bir Rachel Green'sin!

Sen tam bir Rachel Green'sin!

Cildinin parıl parıl olması gerekiyor! Sağlıklı olmanın yanında dışarıdan bakan kişiyi hayran bırakmak istiyorsun. Tertemiz, pürüzsüz ve kusursuz bir cilt için güzel bir rutin oluşturmuşsun. Auranın dışarıya yansıması için cilt bakımına dikkat ediyorsun. Böylece canlı bir cilt ile herkesi etkileyebiliyorsun. Senin için iyi olan ürünleri düzenli olarak kullanarak bebeksi biri haline geliyorsun!

Sen tam bir Monica Geller'sın!

Sen tam bir Monica Geller'sın!

Mükemmel bir rutine sahipsin! Çok aşamalı bir cilt bakımı oluşturmuşsun. Derinlemesine temizleyerek cildinin ihtiyacı olan vitaminleri karşılıyorsun. Yeme ve içmeye dikkat ederek hem sağlığını hem de cildini koruyorsun. Rutinini aksatmak mı? Asla sana göre bir şey değil. Rutinini her zaman eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorsun. Böylece harika bir görünüm elde ediyorsun!

Sen tam bir Phoebe Buffay'sin!

Sen tam bir Phoebe Buffay'sin!

Cildine iyi gelecek doğal yöntemleri öğrenmişsin. Kimyasallara çok bulaşmayarak cildinin yapısını korumayı biliyorsun. Temizleme, nemlendirme noktasında sana iyi gelecek doğal ürünlere başvuruyorsun. Ayrıca yeme ve içme konusunda da dikkatlisin. Böylece alman gereken vitaminlerde eksiklik olmuyor. Hem sağlığın hem de cildin gayet iyi bir şekilde ilerliyor! Kimyasallardan uzak kalarak da parlayabileceğini bize gösteriyorsun!

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