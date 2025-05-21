Bitcoin'den Tarihi Rekor: En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Kripto para birimi Bitcoin, kendi rekorunu kırarak gün içinde en yüksek 109 bin 450 dolara çıktı. Bitcoin'in yükselişiyle birlikte altcoinlerde yükselişe geçti.
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Yatırımcıların güvenli liman altından uzaklaşması ve beklenen faiz indirimleri, yatırımcıları yeniden Bitcoin'e yöneltti. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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Bitcoin'deki bu yükselişlerle birlikte altcoinlerde harekete geçti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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