Bitcoin'den Tarihi Rekor: En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Gün içerisinde yüzde 4,5'lik yükseliş ile en yüksek 109 bin 400 dolar seviyesine yükselen Bitcoin kâr satışlarıyla birlikte 108 bin 900 seviyelerine geriledi.

Böylelikle Bitcoin günlük yüzde 4,5’luk yükselişle Ocak 2025’teki 109 bin 114 dolarlık rekorunu yenilemiş oldu.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi TSİ: 18:49’la 63,67 milyar dolar. Toplam piyasa değeriyse 2,15 trilyon dolar seviyesinde.

Bitcoin’in dolar karşısındaki aylık artışıysa yüzde 24.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 100 milyar dolar artışla 3,43 trilyon doları gördü.