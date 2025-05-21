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Bitcoin'den Tarihi Rekor: En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Bitcoin'den Tarihi Rekor: En Yüksek Seviyesine Ulaştı

bitcoin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 20:50

Kripto para birimi Bitcoin, kendi rekorunu kırarak gün içinde en yüksek 109 bin 450 dolara çıktı. Bitcoin'in yükselişiyle birlikte altcoinlerde yükselişe geçti.

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Yatırımcıların güvenli liman altından uzaklaşması ve beklenen faiz indirimleri, yatırımcıları yeniden Bitcoin'e yöneltti. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcıların güvenli liman altından uzaklaşması ve beklenen faiz indirimleri, yatırımcıları yeniden Bitcoin'e yöneltti. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gün içerisinde yüzde 4,5'lik yükseliş ile en yüksek 109 bin 400 dolar seviyesine yükselen Bitcoin kâr satışlarıyla birlikte 108 bin 900 seviyelerine geriledi.

Böylelikle Bitcoin günlük yüzde 4,5’luk yükselişle Ocak 2025’teki 109 bin 114 dolarlık rekorunu yenilemiş oldu.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi TSİ: 18:49’la 63,67 milyar dolar. Toplam piyasa değeriyse 2,15 trilyon dolar seviyesinde.

Bitcoin’in dolar karşısındaki aylık artışıysa yüzde 24.

Kripto para piyasasının toplam değeri de 100 milyar dolar artışla 3,43 trilyon doları gördü.

Bitcoin'deki bu yükselişlerle birlikte altcoinlerde harekete geçti.

Bitcoin'deki bu yükselişlerle birlikte altcoinlerde harekete geçti.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı dakikalarda 2 bin 585 dolara yükseldi. Ethereum'un 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ'nin 94 seviyesine ulaşarak aşırı doyum noktasına ulaştığı görüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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