Birinci Dünya Savaşı’na Katılan En Sıra Dışı Asker: Maymun Jackie'nin Duygulandıran Hikayesi
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan En Sıra Dışı Asker: Maymun Jackie'nin Duygulandıran Hikayesi
Birinci Dünya Savaşı’na katılan en sıra dışı askerlerden biri Jackie ismindeki bir maymundu. Güney Afrikalı bir asker olan sahibiyle cepheye katılan Jackie yalnızca bir dost değil aynı zamanda cesaretiyle gerçek bir kahraman oldu. Üniforma giyip onbaşı rütbesi kazanan Jackie savaşın zorluklarına meydan okudu. İşte tarihe geçen bir maymunun unutulmaz hikayesi…
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Birinci Dünya Savaşı insanlığın gördüğü en acımasız savaşlardan biriydi. Ancak bu savaş yalnızca insan kahramanlara değil, bir maymunun destansı hikayesine de sahne oldu.
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Güney Afrika’da yaşayan Albert Marr’ın yoldaşı olan Jackie sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan sadık bir dosttu. Jackie, küçük yaşta sahiplendiği Marr’a kimi zaman yük taşımada, kimi zaman da yalnızlığını gidermede yardım eden sıradan bir maymun gibi görünüyordu.
Ancak 1915 yılında Marr’ın Güney Afrika’daki 3. Piyade Tümeni’ne katılma kararıyla bu sıradan hikaye olağanüstü bir maceraya dönüştü.
Marr, yol arkadaşı Jackie’yi geride bırakmaya dayanamadı ve onunla birlikte orduya katılmak istedi. Başta komutanlar bu durumu bir şaka sanıp güldüler.
Ancak Jackie’nin zekası, disiplinli davranışları ve Marr’a olan bağlılığı, kısa sürede tüm birliği etkiledi. Jackie resmi bir asker olarak kabul edildi; kendisine özel bir üniforma, küçük bir sırt çantası ve hatta asker şapkası verildi. Onbaşı rütbesiyle Jackie diğer askerler gibi eğitimlere katıldı, kampta yaşadı ve cephede görev aldı.
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Savaşın korkunç yüzüyle tanışan Jackie yalnızca bir maskot değildi. Top mermilerinden korunmaları için askerleri uyarıyor, siper kazılmasına yardım ediyor ve moralleri bozulan askerlere neşeli numaralarıyla destek oluyordu. Ancak bir gün düşman saldırısında Jackie ciddi şekilde yaralandı.
Bir bacağı ağır hasar gördü ve kangren olduğu için kesilmek zorunda kaldı. Güney Afrika ordusu kahramanlıkları ve cesareti nedeniyle Jackie’ye özel bir madalya takdim etti. Savaştan sonra Jackie ve Marr Güney Afrika’ya geri döndüler.
Jackie savaşın izlerini taşısa da hayatının kalan kısmını en büyük dostuyla huzur içinde geçirdi. Tarihe adını yazdıran bu olağanüstü maymun 1921 yılında hayata gözlerini yumdu. Onbaşı Jackie hem savaş meydanlarında hem de insanlığın kalbinde efsanevi bir yer edinmeyi başardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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