Birden Bastıran Yaz Kavuracak: Yeni Haftada Sıcaklık 40 Derecenin Üstüne Çıkacak
Birden Bastıran Yaz Kavuracak: Yeni Haftada Sıcaklık 40 Derecenin Üstüne Çıkacak
Hafta sonu aniden gelen yaz mevsiminde sıcaklıklar yeni haftada daha da artacak. Hava sıcaklığı 6 ila 10 derece yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkacak.
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Geçen hafta sonu beklenen yaz kendini hissettirdi. Aniden yükselen sıcaklıklar, yeni haftada da ülke genelinde artmaya devam edecek.
Marmara'da hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu, az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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