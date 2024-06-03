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Birden Bastıran Yaz Kavuracak: Yeni Haftada Sıcaklık 40 Derecenin Üstüne Çıkacak

Birden Bastıran Yaz Kavuracak: Yeni Haftada Sıcaklık 40 Derecenin Üstüne Çıkacak

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 08:27

Hafta sonu aniden gelen yaz mevsiminde sıcaklıklar yeni haftada daha da artacak. Hava sıcaklığı 6 ila 10 derece yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkacak.

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Geçen hafta sonu beklenen yaz kendini hissettirdi. Aniden yükselen sıcaklıklar, yeni haftada da ülke genelinde artmaya devam edecek.

Geçen hafta sonu beklenen yaz kendini hissettirdi. Aniden yükselen sıcaklıklar, yeni haftada da ülke genelinde artmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu olacak. 

Bazı illerin ve bölgelerin hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

Marmara'da hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 23°C Az bulutlu

Kırklareli'nde 34°C az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Ege'de öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir, 34°C, az bulutlu ve açık

Muğla 37°C öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

Akdeniz, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana  41°C az bulutlu ve açık

Antalya 38°C az bulutlu ve açık

İç Anadolu, az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 32°C parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 34°C parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 32°C öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Düzce 35°C parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin 28°C parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu, az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu, az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 26°C, parçalı ve az bulutlu

Kars 25°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 38°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C, az bulutlu ve açık

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