Birden Bastıran Yaz Kavuracak: Yeni Haftada Sıcaklık 40 Derecenin Üstüne Çıkacak

Adana 41°C az bulutlu ve açık

Antalya 38°C az bulutlu ve açık

İç Anadolu, az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 32°C parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 34°C parçalı ve az bulutlu