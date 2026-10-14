Bir Paraşütçü "Yağmur Yüklü" Bulutun İçinden Geçtiği Atlayışı Paylaştı

Paraşüt atlayışları, pek çok kişinin merak ettiği fakat çok az kişinin cesaret edebildiği bir deneyim. Yerden binlerce metre yükseklerde, bulunduğumuz dünyayı en tepeden görmek ve gerçek anlamda uçma hissini tatmak isteyenler için elbette eşsiz. Bulutların üzerinde gökyüzü uzanırken, hiç beklenmedik sürprizlerle de karşılaşılabiliyor. Bazen bir kuş yolculuğunuza eşlik edebiliyor, bazen ise bir bulut sizi hayal bile edemeyeceğiniz bir deneyimin içine atabiliyor.

Bir paraşütçü yağmur yüklü bir bulutun içinden geçtiği anları paylaştı. Milyonlarca minik su damlacığından oluşan o bulutların içinden geçmek ise görüş mesafesini bir anda neredeyse sıfıra indirse de oluşan atmosferin ve yaşanan hissin tarifsiz olduğunu tahmin etmek zor değil.

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