Bir İneğin Gübresi Bir Evin 5 Aylık Elektriğini Karşılıyor: Türkiye'nin Potansiyeli Milyarlarca Kilovatsaat

Türkiye'de 31 Aralık 2025 itibarıyla 17 milyon 709 bin büyükbaş, 57 milyon 874 bin küçükbaş ve 394 milyon 32 bin kümes hayvanı bulunuyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, bu hayvanların atıklarından yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik üretilebileceğini belirtiyor. Tek bir ineğin bir yılda ürettiği gübre ise ortalama bir hanenin yaklaşık 5 aylık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Biyogaz tesisleri bu potansiyele rağmen yüksek yatırım maliyeti ve destek sorunlarıyla karşı karşıya.

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