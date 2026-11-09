Bir İneğin Gübresi Bir Evin 5 Aylık Elektriğini Karşılıyor: Türkiye'nin Potansiyeli Milyarlarca Kilovatsaat
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Türkiye'de 31 Aralık 2025 itibarıyla 17 milyon 709 bin büyükbaş, 57 milyon 874 bin küçükbaş ve 394 milyon 32 bin kümes hayvanı bulunuyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, bu hayvanların atıklarından yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik üretilebileceğini belirtiyor. Tek bir ineğin bir yılda ürettiği gübre ise ortalama bir hanenin yaklaşık 5 aylık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Biyogaz tesisleri bu potansiyele rağmen yüksek yatırım maliyeti ve destek sorunlarıyla karşı karşıya.
Türkiye'de 17,7 milyon büyükbaş hayvan var.
Yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik mümkün.
Kapalı reaktörde gübre elektriğe dönüşüyor.
Biyogaz tesislerini maliyet zorluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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