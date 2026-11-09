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Bir İneğin Gübresi Bir Evin 5 Aylık Elektriğini Karşılıyor: Türkiye'nin Potansiyeli Milyarlarca Kilovatsaat

Bir İneğin Gübresi Bir Evin 5 Aylık Elektriğini Karşılıyor: Türkiye'nin Potansiyeli Milyarlarca Kilovatsaat

Elektrik
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 16:41
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Türkiye'de 31 Aralık 2025 itibarıyla 17 milyon 709 bin büyükbaş, 57 milyon 874 bin küçükbaş ve 394 milyon 32 bin kümes hayvanı bulunuyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, bu hayvanların atıklarından yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik üretilebileceğini belirtiyor. Tek bir ineğin bir yılda ürettiği gübre ise ortalama bir hanenin yaklaşık 5 aylık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Biyogaz tesisleri bu potansiyele rağmen yüksek yatırım maliyeti ve destek sorunlarıyla karşı karşıya.

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Türkiye'de 17,7 milyon büyükbaş hayvan var.

Türkiye'de 17,7 milyon büyükbaş hayvan var.

TÜİK'in 2025 yılı hayvansal üretim istatistikleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 17 milyon 709 bin büyükbaş, 57 milyon 874 bin küçükbaş ve 394 milyon 32 bin kümes hayvanı bulunuyor. Hayvancılık faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan devasa atık yığınları, çevre kirliliği yaratmak yerine geleceğin önemli yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösteriliyor. Bu hayvan varlığı, tarım ve hayvancılık atıklarının enerjiye dönüştürülmesi konusunda ülkeye benzersiz bir potansiyel kazandırıyor.

Yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik mümkün.

Yılda 8-10 milyar kilovatsaat elektrik mümkün.

TAYED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye'deki hayvan varlığından kaynaklanan atıkların ekonomik ve ekolojik değerine dikkat çekiyor. Öner'e göre ülke genelinde hayvansal atıklardan yılda 4-5 milyar metreküp biyometan ve yaklaşık 8-10 milyar kilovatsaat elektrik üretme potansiyeli bulunuyor. Bu kaynağın doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öner, hayvan atıklarının doğru yönetildiğinde milyarlarca kilovatsaat elektrik ve biyometan sunabileceğini söylüyor.

Kapalı reaktörde gübre elektriğe dönüşüyor.

Kapalı reaktörde gübre elektriğe dönüşüyor.

Oksijensiz ortamlarda çukur veya havuzlarda depolanan hayvan gübreleri zamanla metan gazı salgılayarak küresel ısınmayı tetikliyor. Modern biyogaz tesislerinde ise bu organik maddeler kapalı reaktörlerde işleniyor ve hem ısı hem elektrik üretimine katkı sağlıyor. Gaz arıtılarak doğalgaza alternatif biyometana da dönüştürülebiliyor. Süreç sonunda kalan yüksek kaliteli organik materyaller tarımda gübre olarak yeniden kullanılıyor. Uzmanlar, tek bir ineğin bir yılda ürettiği gübreden elde edilebilecek elektriğin ortalama bir hanenin yaklaşık 5 aylık elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabileceğini ifade ediyor.

Biyogaz tesislerini maliyet zorluyor.

Biyogaz tesislerini maliyet zorluyor.

Sektördeki büyük potansiyele rağmen biyogaz tesislerinin önünde ekonomik ve yasal engeller bulunuyor. Yüksek ilk yatırım ve işletme masraflarının yanı sıra artan atık tedarik maliyetleri de işletmeleri zor durumda bırakıyor. Geçmişte bertaraf etmek zorunda kalan çiftlik sahipleri gübreleri tesislere bedelsiz verirken, sektör geliştikçe bu atıklar yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) desteklerinin sona ermesinin ardından bazı tesislerin serbest piyasada ayakta kalmakta zorlanacağı ve kapanma riskiyle karşılaşabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, biyogazın arıtılıp biyometana dönüştürülerek şebekelere entegre edilebilmesi için yeni nesil teşvik mekanizmalarına ve kapsamlı mevzuat altyapısına acilen ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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