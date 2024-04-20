Bir Fincan Kahveden Daha Fazlası: Dünyanın En Güzel ve Ünlü Tarihi Kafeleri
Bir Fincan Kahveden Daha Fazlası: Dünyanın En Güzel ve Ünlü Tarihi Kafeleri
Kaynak: https://www.turna.com/blog/dunyanin-e...
Bir ülkeyi ya da şehri keşfetmek için her zaman müze ya da eski yapıları değil kafelerini görmek gerekir. Bu yazımızda şehrin tarihi kadar eski olan kafeleri yazdık. Buram buram kahve kokusuna tarih kokusunun da karıştığı bu kafeleri gelin birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cafe Majestic, Porto
2. Confeitaria Nacional, Lizbon
3. Cafe Confeitaria Colombo, Rio de Janeiro
4. Caffe Gambrinus, Napoli
5. Ruszwurm, Budapeşte
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Cafe Tortoni, Buenos Aires
7. Caffe Greco, Roma
8. Cafe Imperial, Prag
9. Cafe Central, Viyana
10. Caffe Florian, Venedik
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Cafe New York, Budapeşte
12. Café Le Procope – Paris, Fransa
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın