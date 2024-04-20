Bir Fincan Kahveden Daha Fazlası: Dünyanın En Güzel ve Ünlü Tarihi Kafeleri

Napoli’nin Gambrinus’u sadece şehrin en eski kafesi değil aynı zamanda 19.yy’ın başlarında kraliyet ailesini, sanatçıları ve ünlüleri harika tasarımıyla kendisine bağlamış olduğu efsanevi bir yer. Zamanın en iyi sanatçılarının eserlerinin de bulunduğu bu kafede otururken kapuçino yada tatlınızın tadını çıkarma fikri fena değil sanki? Dışarıda da masaları bulunuyor ama kafenin içi o kadar güzel ki hiç dışarı çıkmak istemeyeceksiniz. Boşuna bu kafe “Napoli’nin oturma odası” ismini almamış.