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Binali Yıldırım'ın Zonguldak'taki Altın Madeniyle İlgili Önlem Önerilerine Karşı Sözleri Ortaya Çıktı

Binali Yıldırım'ın Zonguldak'taki Altın Madeniyle İlgili Önlem Önerilerine Karşı Sözleri Ortaya Çıktı

Binali Yıldırım Maden Faciası
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:51

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Erzincan'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Zonguldak'taki altın madeniyle ilgili Binali Yıldırım'a yönlendirilen 'önlem' önerileri bakın nasıl karşılık bulmuş? Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/whisperhaber/stat...
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Geçtiğimiz saatlerde Erzincan'da meydana gelen maden kazası sonrasında 9 işçi göçük altında kaldı.

Geçtiğimiz saatlerde Erzincan'da meydana gelen maden kazası sonrasında 9 işçi göçük altında kaldı.

Yaşanan kazanın ardından Çevre Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ne giden yolda kapakların kapatıldığını öğrendik.

Yaşanan kazanın ardından Çevre Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ne giden yolda kapakların kapatıldığını öğrendik.
twitter.com

Angora Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Angora Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Onlardan bir tanesi de Binali Yıldırım'ın maden ocağıyla ilgili "riskli ve önlem alınması gerekiyor" söylemlerine karşı yaptığı “Bilgi kirliliği ve kara propaganda” karşılığı oldu.

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Nuray

Şu ülkenin yakasından ne zaman düşeceksiniz..

Ahmet Cancan

düşman yapmaz bu zulmü bu memlekete. siyanürle suları zehirledikleri yetmedi, şu yaptıklarına bakın. birileri altın ticareti yapacak diye koca bir bölgeyi ta... Devamını Gör

Gökhan Öktem

göçük altında kalan insanlarin ailelerine de soylersin