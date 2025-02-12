Bilimsel Kanıtlarıyla... Güneş Kreminin Ne Kadar Önemli Olduğunu Gösteren 12 Detay

Göz altı derisi oldukça ince olduğu için UVA ışınlarının zararına karşı daha savunmasız. O nedenle erken kırışıklık, göz altı morlukları ve hatta cilt kanseri riski bu bölgelerde daha fazla görülüyor. Aynı şekilde dudaklar da melanin üretimi az olduğu için güneşin etkilerine karşı daha korunmasız. Bunun için SPF içeren dudak balmı ve göz çevresi kremleri kullanarak bu hassas bölgeleri koru.