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Beyaz Ekmek mi Tam Buğday Ekmeği mi? Bir İçerik Üreticisi Farkı Şeker Ölçüm Cihazı ile Gösterdi

Beyaz Ekmek mi Tam Buğday Ekmeği mi? Bir İçerik Üreticisi Farkı Şeker Ölçüm Cihazı ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 10:25

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Beslenme alışkanlıklarımızda sağlıklı alternatiflere yönelmek her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Günlük karbonhidrat alımımızın merkezinde yer alan ekmek çeşitleri, vücudumuzun enerji dengesini ve metabolizma hızını doğrudan belirliyor. Birçok insan kilo kontrolü sağlamak ya da daha dengeli beslenmek adına beyaz ekmeği hayatından çıkarıp tam buğday unlu mamullere yöneliyor. Peki bu gerçekten o kadar önemli mi?

'tip1onur' isimil bir içerik üreticisi, mutfakta sıkça karşı karşıya getirilen tam buğday ekmeği ile beyaz ekmeği kendi üzerinde test etti. Glukometre cihazıyla yapılan bu anlık ölçüm odaklı bireysel deney, iki temel gıda maddesinin glisemik indeks yansımalarını gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/tip1onur/
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Önemli olan insülin dalgalanmalarını en aza indirmek!

Önemli olan insülin dalgalanmalarını en aza indirmek!

Açlık kan şekeri 126 seviyesindeyken bir dilim beyaz ekmek tüketen içerik üreticisi, tam bir saatin ardından yaptığı ikinci ölçümde glukoz seviyesinin 175 birime fırladığını kaydetti. Bu durum, beyaz unun liflerinden tamamen arındırılmış olması nedeniyle metabolizma tarafından çok hızlı sindirildiğini ve kana adeta bir bomba gibi karıştığını kanıtlıyor. Beyaz ekmek tüketimi sonrası yaşanan bu 50 birimlik ani yükseliş, gün içinde neden aniden acıktığımızı ve tatlı krizlerine girdiğimizi de çok iyi özetliyor.

Diğer tarafta ise tam buğday ekmeği glukoz seviyesini sadece 20 birim yukarı taşıyor. İşte bu çarpıcı farkın arkasında, tam buğday ununun içinde barınan doğal lifler, rüşeym ve kepek tabakası yatıyor. Lif zenginliği sindirimi yavaşlatarak karbonhidratların kana kademeli, dengeli ve sakin bir şekilde salınmasını sağlıyor. Sonuç olarak vücut ani insülin dalgalanmalarıyla sarsılmıyor ve çok daha uzun süre tok kalabiliyor. Her iki ekmek türünün yarattığı bu net fark, sağlıklı beslenme tercihlerinin sadece kalori hesaplarından ibaret olmadığını, glisemik kontrolün ne denli hayati bir rol oynadığını açıkça kanıtlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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