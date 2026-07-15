Beyaz Ekmek mi Tam Buğday Ekmeği mi? Bir İçerik Üreticisi Farkı Şeker Ölçüm Cihazı ile Gösterdi

Beslenme alışkanlıklarımızda sağlıklı alternatiflere yönelmek her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Günlük karbonhidrat alımımızın merkezinde yer alan ekmek çeşitleri, vücudumuzun enerji dengesini ve metabolizma hızını doğrudan belirliyor. Birçok insan kilo kontrolü sağlamak ya da daha dengeli beslenmek adına beyaz ekmeği hayatından çıkarıp tam buğday unlu mamullere yöneliyor. Peki bu gerçekten o kadar önemli mi?

'tip1onur' isimil bir içerik üreticisi, mutfakta sıkça karşı karşıya getirilen tam buğday ekmeği ile beyaz ekmeği kendi üzerinde test etti. Glukometre cihazıyla yapılan bu anlık ölçüm odaklı bireysel deney, iki temel gıda maddesinin glisemik indeks yansımalarını gözler önüne seriyor.