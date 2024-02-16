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Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2024 - 18:35

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler için ilginç bir karşılaşma olacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyecek. Beşiktaş ev sahibi avantajıyla biraz daha avantajlı görünebilir ancak takımların form durumları olduğu düşünüldüğünde bu maçın sonucu tahmin edilemez. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 46. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 46. kez karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 46. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, son sekiz Süper Lig maçında Konyaspor'u ağırladığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı (6 galibiyet, 2 beraberlik), ancak son iki karşılaşmada puan kaybetti (2 beraberlik). Tüpraş Stadyumu'nun açıldığı 2016 yılından bu yana, Beşiktaş sadece Trabzonspor (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), Antalyaspor (3 beraberlik, 2 mağlubiyet) ve Fenerbahçe'ye (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) karşı daha uzun süre galibiyet hasreti çekti. Bu sezon Konyaspor'u ağırladığı Süper Lig maçını 2-0 kaybeden Beşiktaş, 2019/20 sezonundan bu yana aynı sezon içinde iki kez Konyaspor'a mağlup olmadı.

En son oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

En son oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup etmesi, bu maç için de taraftarlarının galibiyet beklentisini artırıyor. Bu galibiyet, Beşiktaş'ın seri galibiyetlere başlaması adına önemli bir adım olabilir.

Beşiktaş - Konyaspor sakatlar

Beşiktaş - Konyaspor sakatlar

Beşiktaş'ta A. Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Tayfur Bingöl sakatlık nedeniyle oynamayacaklar. Konyaspor'da ise Adil Demirbağ sakatlık nedeniyle oynamayacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak. Maçın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral yapacak. 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig tek maç satın al

Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig tek maç satın al

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