Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler için ilginç bir karşılaşma olacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyecek. Beşiktaş ev sahibi avantajıyla biraz daha avantajlı görünebilir ancak takımların form durumları olduğu düşünüldüğünde bu maçın sonucu tahmin edilemez. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!