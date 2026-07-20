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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:32
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Temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş, eşleşmedeki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için 2. eleme turunda Midtjylland ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlı ekip, bu turu geçmesi halinde Tromsö (Norveç) - Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İlk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta yapılacak. Beşiktaş ilk maçını deplasmanda oynayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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