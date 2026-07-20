Pedri İspanya'nın Dünya Kupası Zaferini Babasına Penaltı Atarak Kutladı

Pedri'nin babasının gençlik hayali başarılı bir kaleci olmaktı. Hatta bu hayali üçüncü ligde forma giymesine kadar devam etti. Ancak Pedri'nin dedesinin ölümü üzerine futbol kariyerini sonlandırarak aile işlerine odaklanan Fernando Gonzalez'in içinde kalecilik bir ukde olarak kaldı. Pedri ise babasının bu hayalini her başarıda ona penaltı atarak gerçekleştirmeye çalışıyor.