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Pedri İspanya'nın Dünya Kupası Zaferini Babasına Penaltı Atarak Kutladı

Pedri İspanya'nın Dünya Kupası Zaferini Babasına Penaltı Atarak Kutladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:14
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İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, 2026 Dünya Kupası zaferinin hemen ardından sahada babasıyla olan penaltı atma geleneğini yineledi. Baba oğulun artık gelenekselleşen bu kutlamasının ardında ise duygusal bir hikaye yatıyor.

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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına etkili olan isimlerden biri de Barcelonalı Pedri olmuştu.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına etkili olan isimlerden biri de Barcelonalı Pedri olmuştu.

İspanya'nın kupaya uzanmasıyla Pedri de bu büyük zaferi ailesiyle kutladı. Her zaferde olduğu gibi babasına penaltı attı. Her penaltıdan sonrasında olduğu gibi bu penaltıda da babasına sarıldı.

Baba oğlun bu içten kutlamasının yanında ise duygusal bir hikaye yatıyor.

Baba oğlun bu içten kutlamasının yanında ise duygusal bir hikaye yatıyor.

Pedri'nin babasının gençlik hayali başarılı bir kaleci olmaktı. Hatta bu hayali üçüncü ligde forma giymesine kadar devam etti. Ancak Pedri'nin dedesinin ölümü üzerine futbol kariyerini sonlandırarak aile işlerine odaklanan Fernando Gonzalez'in içinde kalecilik bir ukde olarak kaldı. Pedri ise babasının bu hayalini her başarıda ona penaltı atarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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