article/comments
article/share
Haberler
Spor
Bir Çocuk Kitabında Yer Alan Dünya Kupası Kehaneti Dünya Çapında Viral Oldu

etiket Bir Çocuk Kitabında Yer Alan Dünya Kupası Kehaneti Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.07.2026 - 12:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası'nı kazanan ekip İspanya oldu ama dev final hala farklı açılardan konuşulmaya devam ediyor. Yamal'ın Messi ile olan çok eski tanışıklığından tutun iki oyuncunun da 19 numaralı formayı giymiş olmasına kadar konuşulurken bir kehanet de yazılı bir kaynaktan geldi.

Çocuklar için üretilen ve onlara futbolu sevdirmeyi amaçlayan futbol kitabında İspanya Arjantin finali önceden tahmin edildiği gibi kitapta golü atan İspanyol oyuncunun da golü atan Ferran Torres gibi 7 numarayı giymesi şaşkınlık yarattı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde kitapta İspanya Arjantin finalinin öngörüldüğü viral olmuştu.

İşin daha ilginç kısmı ise dün ortaya çıktı.

İşin daha ilginç kısmı ise dün ortaya çıktı.

Kitapta golü atan İspanya futbolcusu 7 numaralı formayı giyiyordu. Geçtiğimiz gün oynanan finalde de uzatmalarda Arjantin'e diz çöktüren gol İspanya'nın 7 numaralı oyuncusu Ferran Torres tarafından geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın