Bir Çocuk Kitabında Yer Alan Dünya Kupası Kehaneti Dünya Çapında Viral Oldu

2026 Dünya Kupası'nı kazanan ekip İspanya oldu ama dev final hala farklı açılardan konuşulmaya devam ediyor. Yamal'ın Messi ile olan çok eski tanışıklığından tutun iki oyuncunun da 19 numaralı formayı giymiş olmasına kadar konuşulurken bir kehanet de yazılı bir kaynaktan geldi.

Çocuklar için üretilen ve onlara futbolu sevdirmeyi amaçlayan futbol kitabında İspanya Arjantin finali önceden tahmin edildiği gibi kitapta golü atan İspanyol oyuncunun da golü atan Ferran Torres gibi 7 numarayı giymesi şaşkınlık yarattı.