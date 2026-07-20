Bir Çocuk Kitabında Yer Alan Dünya Kupası Kehaneti Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 Dünya Kupası'nı kazanan ekip İspanya oldu ama dev final hala farklı açılardan konuşulmaya devam ediyor. Yamal'ın Messi ile olan çok eski tanışıklığından tutun iki oyuncunun da 19 numaralı formayı giymiş olmasına kadar konuşulurken bir kehanet de yazılı bir kaynaktan geldi.
Çocuklar için üretilen ve onlara futbolu sevdirmeyi amaçlayan futbol kitabında İspanya Arjantin finali önceden tahmin edildiği gibi kitapta golü atan İspanyol oyuncunun da golü atan Ferran Torres gibi 7 numarayı giymesi şaşkınlık yarattı.
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Geçtiğimiz günlerde kitapta İspanya Arjantin finalinin öngörüldüğü viral olmuştu.
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İşin daha ilginç kısmı ise dün ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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