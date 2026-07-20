İspanya ve Arjantinli Futbolcular Kavga Ederken Dua Eden Yamal Dünya Çapında Viral Oldu

2026 Dünya Kupası yeni format gereği futbol dolu uzun bir maraton oldu. Bu maratonda da ipi İspanya göğüsledi. İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i yıkmasıyla gelen bitiş düdüğünün ardından ise saha karıştı. Arjantinli futbolcular İspanya futbolcularına saldırdı.

Bitiş düdüğüyle iki tarafta da gerilim artarken dikkat çeken bir detay ise İspanya'nın genç süperstarı Lamine Yamal'ın tüm bu kaosun ortasında şükür duası etmesi oldu.