İspanya ve Arjantinli Futbolcular Kavga Ederken Dua Eden Yamal Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 Dünya Kupası yeni format gereği futbol dolu uzun bir maraton oldu. Bu maratonda da ipi İspanya göğüsledi. İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i yıkmasıyla gelen bitiş düdüğünün ardından ise saha karıştı. Arjantinli futbolcular İspanya futbolcularına saldırdı.
Bitiş düdüğüyle iki tarafta da gerilim artarken dikkat çeken bir detay ise İspanya'nın genç süperstarı Lamine Yamal'ın tüm bu kaosun ortasında şükür duası etmesi oldu.
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O görüntüler böyle kaydedildi.
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Görüntüler dünya çapında çok konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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