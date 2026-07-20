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İspanyollar Final Seviyor: Son 23 Final Maçının Hepsini Kazandılar

etiket İspanyollar Final Seviyor: Son 23 Final Maçının Hepsini Kazandılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 12:50
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İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda mağlup ederek en büyük kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Gazeteci Colin Millar’ın araştırmasına göre, İspanyol takımları 2001’den beri Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda 23 kez İspanyol olmayan takımlarla karşılaştı ve bu finallerin hepsini kazanmayı başardı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası, dün akşam oynanan final mücadelesiyle tamamlandı.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası, dün akşam oynanan final mücadelesiyle tamamlandı.

İspanya, gergin geçen maçta Arjantin’i Ferran Torres’in uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti ve 2010’dan sonra Dünya Kupası’nı bir kez daha kazanmayı başardı.

Gazeteci Colin Millar’ın araştırması ise İspanyol takımlarının final başarısını bir kez daha ortaya koydu.

İspanyol takımları, 2001’den bu yana Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda 23 kez finale kalmayı başardı ve bu finallerin hepsini kazandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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