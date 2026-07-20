İspanyollar Final Seviyor: Son 23 Final Maçının Hepsini Kazandılar

İspanya, gergin geçen maçta Arjantin’i Ferran Torres’in uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti ve 2010’dan sonra Dünya Kupası’nı bir kez daha kazanmayı başardı.

Gazeteci Colin Millar’ın araştırması ise İspanyol takımlarının final başarısını bir kez daha ortaya koydu.

İspanyol takımları, 2001’den bu yana Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda 23 kez finale kalmayı başardı ve bu finallerin hepsini kazandı.