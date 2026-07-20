İspanyollar Final Seviyor: Son 23 Final Maçının Hepsini Kazandılar
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İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda mağlup ederek en büyük kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Gazeteci Colin Millar’ın araştırmasına göre, İspanyol takımları 2001’den beri Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda 23 kez İspanyol olmayan takımlarla karşılaştı ve bu finallerin hepsini kazanmayı başardı.
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası, dün akşam oynanan final mücadelesiyle tamamlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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