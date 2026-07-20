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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 13:24
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün eleme turları için kura heyecanı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün eleme turları için kura heyecanı yaşandı.

Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynayacak. 3. eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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