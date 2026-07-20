Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
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Şampiyonlar Ligi’nde bugün eleme turları için kura heyecanı yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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