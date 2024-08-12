Beşiktaş'ın Kupa Sarhoşluğuyla Yeni Sezon Hayırlı Olsun!
Sezonun bu kadar erken açılması tüm takımlar için bir handikap oluşturuyor.
İlk hafta maçları da gösterdi ki henüz hiçbir takım hazır hale gelememiş. Sezon hiç olmazsa ağustos sonunda başlayabilirdi.
Maç yorumuna Samsunspor’dan başlayayım: Geçen sezon düşmekten zor kurtulmuşlardı ancak seyrettiğim takımlar içinde sezona en hazır takımlardan biri diyebilirim. Bu sezon transfer yasağında olduklarından dolayı geçen sezonun kadrosu ile lige başlamalarını avantaja çevirmişler gibi gözüküyor. Ancak ligin diğer takımları toparlanınca nasıl bir performans gösterirler meçhul.
Samsunspor’un sahası için de bir uyarı da bulunmak isterim; daha sezonun ilk maçında bile bu kadar kötü durumda olan bir saha ilerleyen dönemde ne hale gelir Allah bilir. Bu sahada top oynatmanın futbolculara karşı suikast işlemekten bir farkı yok.