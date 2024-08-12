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Beşiktaş'ın Kupa Sarhoşluğuyla Yeni Sezon Hayırlı Olsun!

etiket Beşiktaş'ın Kupa Sarhoşluğuyla Yeni Sezon Hayırlı Olsun!

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
12.08.2024 - 12:07

Sezonun bu kadar erken açılması tüm takımlar için bir handikap oluşturuyor.

İlk hafta maçları da gösterdi ki henüz hiçbir takım hazır hale gelememiş. Sezon hiç olmazsa ağustos sonunda başlayabilirdi.

Maç yorumuna Samsunspor’dan başlayayım: Geçen sezon düşmekten zor kurtulmuşlardı ancak seyrettiğim takımlar içinde sezona en hazır takımlardan biri diyebilirim. Bu sezon transfer yasağında olduklarından dolayı geçen sezonun kadrosu ile lige başlamalarını avantaja çevirmişler gibi gözüküyor. Ancak ligin diğer takımları toparlanınca nasıl bir performans gösterirler meçhul.

Samsunspor’un sahası için de bir uyarı da bulunmak isterim; daha sezonun ilk maçında bile bu kadar kötü durumda olan bir saha ilerleyen dönemde ne hale gelir Allah bilir. Bu sahada top oynatmanın futbolculara karşı suikast işlemekten bir farkı yok.

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Beşiktaş, Süper Kupa sarhoşu!

Beşiktaş, Süper Kupa sarhoşu!

Beşiktaş, Süper Kupa zaferinin sarhoşluğunu üzerinden henüz atamamış. Takım olarak isteksiz bir oyun sergilediler. Samsunspor karşısında bu kadar çok net gol pozisyonu vermek Beşiktaş’ın eksiklerinin daha net görülmesine neden oldu. Bu kadar çok gol pozisyonu verilmesinin temel nedeni, defans oyuncularının hatalarından çok orta saha ve kanat oyuncularının yetersizliğidir.

Beşiktaş stoper ve bek oyuncularından önce kanat ve orta sahaya takviye yapmalıdır. Stoperde, Necip’i de sayarsak 5 oyuncu mevcut. Sağ bekte Svensson ve Onur o mevkiyi idare ederler, sol bekte de Masuaku ve Emrecan ligi çıkartırlar. Alınabilirse, sol ve sağ kanata iki iyi oyuncu almak gerekir.

Semih sol açıkta başarılı olamayacağını oynadığı futbol ile gösterdi. Onu ısrarla bu mevkide oynatarak piyasa değeri düşürülüyor. Korkarım bir süre sonra taraftar da homurdanmaya başlar. Şayet Semih santrafor oynatılmayacaksa, kaliteli bir Avrupa takımına bir sezonluğuna kiraya vermek çok daha akılcı olabilir.

Tabii bu transferleri yapabilmek için kadrodaki fazla yabancıları satmak/kiralamak gerekir. Henüz Rebiç dışında kimse yollanamadı. Hadziahmetoviç’in kiraya verilmesi ise bence yanlış bir karardı; kesinlikle Al Nusrati’den çok daha verimli olurdu. Bence Beşiktaş’ın yumuşak karnı Al Nusrati’dir. Şenol Güneş’in tekrar geldiği sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, yenilmezlik serisi yakalamıştı. O döneminin yıldızları Hadziahmetoviç-Gedson ikilisi idi.

Satamıyorsan kazanmaya çalış!

Satamıyorsan kazanmaya çalış!

Beşiktaş, şayet Aboubakar’ı satamayacaksa kazanmanın yollarını bulmalıdır. Aboubakar iyi bir karakter olmasa da iyi bir futbolcudur. Çuvalla para verip, kadro dışı bırakmak akıllıca olmaz. Muçi’ye o kadar yatırım yapıp, kenarda oturtmak da mantıklı değil. Bu arada, geçen sezon çok eleştirdiğimiz Onana’ya da ısınmaya başladım. Hem GS maçında hem de bu maçta oyuna girdikten sonra orta sahanın hem savunma hem de hücum gücü arttı.

Friedel’i kulübe eldeki futbolcuları satması amacıyla aldılar. Kendisine maaş verilmediği, eldeki oyuncuların satışına göre bir ödeme anlaşması yapıldığı söylendi. Böyle bir riske girileceğine, menajer Mendes ile, senden 4 oyuncu alacağım ama sen de benim elimdeki oyucuları satacaksın, diye bir anlaşma yapılsa şimdiye kadar hepsi satılmış olurdu.

Gerekli takviyeler yapılırsa bu sezon şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçer. Galatasaray’ın bu sezon çok erken havlu atacağına inanıyorum. Trabzonspor’un ise üçüncülüğü zorlayacağını düşünüyorum. Çok erken bir analiz oldu ama mevcut kadrolar güçlendirilmediği sürece bu öngörümde ısrarcıyım.

Yeni sezon Türk futboluna hayırlı olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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