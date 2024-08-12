Beşiktaş'ın Kupa Sarhoşluğuyla Yeni Sezon Hayırlı Olsun!

Beşiktaş, Süper Kupa zaferinin sarhoşluğunu üzerinden henüz atamamış. Takım olarak isteksiz bir oyun sergilediler. Samsunspor karşısında bu kadar çok net gol pozisyonu vermek Beşiktaş’ın eksiklerinin daha net görülmesine neden oldu. Bu kadar çok gol pozisyonu verilmesinin temel nedeni, defans oyuncularının hatalarından çok orta saha ve kanat oyuncularının yetersizliğidir.

Beşiktaş stoper ve bek oyuncularından önce kanat ve orta sahaya takviye yapmalıdır. Stoperde, Necip’i de sayarsak 5 oyuncu mevcut. Sağ bekte Svensson ve Onur o mevkiyi idare ederler, sol bekte de Masuaku ve Emrecan ligi çıkartırlar. Alınabilirse, sol ve sağ kanata iki iyi oyuncu almak gerekir.

Semih sol açıkta başarılı olamayacağını oynadığı futbol ile gösterdi. Onu ısrarla bu mevkide oynatarak piyasa değeri düşürülüyor. Korkarım bir süre sonra taraftar da homurdanmaya başlar. Şayet Semih santrafor oynatılmayacaksa, kaliteli bir Avrupa takımına bir sezonluğuna kiraya vermek çok daha akılcı olabilir.

Tabii bu transferleri yapabilmek için kadrodaki fazla yabancıları satmak/kiralamak gerekir. Henüz Rebiç dışında kimse yollanamadı. Hadziahmetoviç’in kiraya verilmesi ise bence yanlış bir karardı; kesinlikle Al Nusrati’den çok daha verimli olurdu. Bence Beşiktaş’ın yumuşak karnı Al Nusrati’dir. Şenol Güneş’in tekrar geldiği sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, yenilmezlik serisi yakalamıştı. O döneminin yıldızları Hadziahmetoviç-Gedson ikilisi idi.