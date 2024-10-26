Bern'de Kendilerini Nehrin Akışına Bırakarak Evlerine Dönen İnsanların Keyifli Anları İzleyenleri Kıskandırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBWhZ8...
Sabah erken saatlerde işe gitmek ve günün tüm yorgunluğuyla birlikte eve dönmek, özellikle toplu taşıma kullananlar için tam bir çileye dönüşebiliyor. Bu durum, zaman zaman tam anlamıyla bir işkenceye dönüşebiliyor ve kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak tükenmesine neden olabiliyor.
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İsviçre'nin Bern kentinde, işten eve dönerken kendilerini nehrin akışına bırakan insanların keyifli anları sosyal medyada viral oldu.
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İnsanların hem serinlediği hem de keyifli bir yolculuk yaptığı o anlar, özellikle her gün metrobüs kullananları biraz kıskandırdı.
İşte o görüntüler;
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