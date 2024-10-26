Görüş Bildir
Haberler
Video
Bern'de Kendilerini Nehrin Akışına Bırakarak Evlerine Dönen İnsanların Keyifli Anları İzleyenleri Kıskandırdı

Bern'de Kendilerini Nehrin Akışına Bırakarak Evlerine Dönen İnsanların Keyifli Anları İzleyenleri Kıskandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 16:51

İçerik Devam Ediyor

Sabah erken saatlerde işe gitmek ve günün tüm yorgunluğuyla birlikte eve dönmek, özellikle toplu taşıma kullananlar için tam bir çileye dönüşebiliyor. Bu durum, zaman zaman tam anlamıyla bir işkenceye dönüşebiliyor ve kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak tükenmesine neden olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBWhZ8...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsviçre'nin Bern kentinde, işten eve dönerken kendilerini nehrin akışına bırakan insanların keyifli anları sosyal medyada viral oldu.

İsviçre'nin Bern kentinde, işten eve dönerken kendilerini nehrin akışına bırakan insanların keyifli anları sosyal medyada viral oldu.

İnsanların hem serinlediği hem de keyifli bir yolculuk yaptığı o anlar, özellikle her gün metrobüs kullananları biraz kıskandırdı.

İnsanların hem serinlediği hem de keyifli bir yolculuk yaptığı o anlar, özellikle her gün metrobüs kullananları biraz kıskandırdı.

İşte o görüntüler;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın