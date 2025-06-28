Beren Saat Kimdir? Beren Saat Nereli ve Kaç Yaşında? Kenan Doğulu'nun Eşi Beren Saat Kimdir?

“Çocukları olan arkadaşlarıma, ‘Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız, çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın’ diyorum.”

'Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz. Her zaman kadın olmak daha zor... Asıl sorun erkek meselesini ne yapacağımız.”

“Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar.

Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak.

Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar.”