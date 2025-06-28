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Beren Saat Kimdir? Beren Saat Nereli ve Kaç Yaşında? Kenan Doğulu'nun Eşi Beren Saat Kimdir?

Beren Saat Kimdir? Beren Saat Nereli ve Kaç Yaşında? Kenan Doğulu'nun Eşi Beren Saat Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 11:29

Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Beren Saat’in kariyeri ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliği ve duruşuyla da herkesi kendine hayran bırakan Beren Saat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Beren Saat ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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Beren Saat Kimdir?

Beren Saat Kimdir?

Türk televizyonlarının adeta kraliçesi haline gelen, oynadığı her projeyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da fark yaratan Beren Saat, kuşkusuz son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem özel hayatı hem de oyunculuk kariyeriyle sık sık gündeme gelen Saat, tam anlamıyla Türkiye’nin yıldızlarından biri.

Beren Saat Kaç Yaşında?

Beren Saat Kaç Yaşında?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 doğumlu. Yani 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında.

Beren Saat Nereli?

Beren Saat Nereli?

Ankaralı bir güzel! Başkent Ankara’da doğup büyüyen Beren Saat’in kökleri de eğitim hayatı da Ankara’ya dayanıyor.

Beren Saat'in Kariyer Başlangıcı

Beren Saat'in Kariyer Başlangıcı

Beren Saat’in yıldızının parlaması, 2004 yılında katıldığı “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasıyla oldu. Yarışmadaki başarısı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Saat, çok geçmeden televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Beren Saat'in Özel Hayatı

Beren Saat'in Özel Hayatı

2014 yılında pop müziğin yıldız ismi Kenan Doğulu ile muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Beren Saat'in evliliği zaman zaman dalgalı seyretse de, çift hala birlikteliğini sürdürüyor. İkili sosyal medyada birlikte çok sık görünmese de zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Saat'in çocuk sahibi olmadığı biliniyor.

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Beren Saat'in Öne Çıkan Açıklamaları

Beren Saat'in Öne Çıkan Açıklamaları

“Çocukları olan arkadaşlarıma, ‘Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız, çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın’ diyorum.”

'Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz. Her zaman kadın olmak daha zor... Asıl sorun erkek meselesini ne yapacağımız.”

“Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar.

Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak.

Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar.”

Beren Saat'in Yer Aldığı Diziler

Beren Saat'in Yer Aldığı Diziler

  • Aşkımızda Ölüm Var (2004) – Nermin

  • Aşka Sürgün (2005–2006) – Zilan Şahvar Azizoğlu

  • Hatırla Sevgili (2006–2008) – Yasemin Ünsal

  • Avrupa Yakası (2007) – Kendisi / Konuk oyuncu

  • Aşk-ı Memnu (2008–2010) – Bihter Yöreoğlu Ziyagil

  • Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010–2012) – Fatmagül Ketenci

  • İntikam (2013–2014) – Yağmur Özden / Derin Çelik

  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015–2016) – Mahpeyker Kösem Sultan

  • Atiye (2019–2021) – Atiye Özgürsoy / Netflix dizisi

  • Gizli Dolap (Yakında) – Rengin Alaz / Amazon Prime yapımı

Beren Saat'in Yer Aldığı Filmler

Beren Saat'in Yer Aldığı Filmler

  • Güz Sancısı (2009) – Elena rolüyle

  • Gecenin Kanatları (2009) – Gece karakteriyle

  • Gergedan Mevsimi / Rhino Season (2012) – Buse

  • Benim Dünyam (2013) – Ela Bayındır

  • İstanbul İçin Son Çağrı (2023) – Serin Yılmaz karakteriyle, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol

  • Night on Earth (2020) – Belgesel anlatıcılığı (Seslendirme)

Beren Saat'in Güncel Projeleri

Beren Saat'in Güncel Projeleri

Beren Saat, 2025 yılına yepyeni ve iddialı bir projeyle damga vurmaya hazırlanıyor. Prime Video için çekilen ve Caner Alper ile Mehmet Binay imzası taşıyan “Gizli Dolap” adlı mini dizide başrolü üstlenen Saat, bu kez Rengin Alaz isimli bir köşe yazarı olarak izleyici karşısına çıkıyor. 

Öte yandan Saat’in 2023 yılında Kıvanç Tatlıtuğ’la başrollerini paylaştığı Netflix filmi “İstanbul İçin Son Çağrı” hala dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beren Saat'in Ödülleri ve Adaylıkları

Beren Saat'in Ödülleri ve Adaylıkları

1. Altın Kelebek Ödülleri

2. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri

  • En Beğenilen Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu (2009)

  • En Beğenilen Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011)

  • Onur Ödülü – Atiye (2020)

3. Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu (2009)

4. Cinema Is Here Festivali

  • En İyi Genç Oyuncu – Gecenin Kanatları (2009)

5. Elle Style Awards

  • En Şık Kadın Oyuncu (2010)

6. AyaklıGazete TV Yıldızları Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu (2010)

7. Türkiye GQ Men of the Year Ödülleri

  • Yılın Kadını (2013)

8. Milliyet Sanat Dergisi Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – Benim Dünyam (2014)

9. İstanbul Teknik Üniversitesi Medya Ödülleri

  • En Başarılı Kadın Oyuncu (2014)

10. Premio APES (Şili Gazeteciler Derneği Ödülü)

  • En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu – Fatmagül / Aşk-ı Memnu (2014)

11. Haliç Üniversitesi Reklam Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyunculu Reklam – Arçelik (2015)

12. Murex d’Or (Lübnan)

  • En İyi Yabancı Kadın Oyuncu (2016)

13. Latina Turkish Awards

  • En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu (2017)

  • En Seksi Kadın Oyuncu (2017)

14. Ulusal Duruş Onur Ödülü

  • Onur Ödülü (2017)

Adaylıkları

1. Seoul International Drama Awards

  • En İyi Kadın Oyuncu Adayı – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2. Antalya Televizyon Ödülleri

  • En İyi Drama Kadın Oyuncu Adayı – Aşk-ı MemnuFatmagülİntikam

3. İsmail Cem Televizyon Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu Adayı – Aşk-ı Memnu

4. AyaklıGazete Ödülleri

5. Moon Life, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi vb.

  • Çeşitli 'Yılın Kadın Oyuncusu' adaylıkları (2009–2020 arası)

6. Elele Avon Kadın Ödülleri

  • Sosyal Sorumluluk Kategorisi – Aday
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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