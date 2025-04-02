Benzin Fiyatında Artış Bekleniyordu: 1 Lira 25 Kuruşluk Zam İptal Edildi
Benzin Fiyatında Artış Bekleniyordu: 1 Lira 25 Kuruşluk Zam İptal Edildi
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Türkiye’nin gündeminde 2 Nisan genel para harcamama boykotu yer alırken, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.
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Güncel benzin fiyatları ne kadar?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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