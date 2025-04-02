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Benzin Fiyatında Artış Bekleniyordu: 1 Lira 25 Kuruşluk Zam İptal Edildi

Benzin Fiyatında Artış Bekleniyordu: 1 Lira 25 Kuruşluk Zam İptal Edildi

Benzin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 17:11

Döviz kurundaki dalgalanma sonrasında benzin fiyatlarına 1 lira 25 kuruş zam geleceği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre söz konusu zam kararı iptal edildi.

Kaynak: NTV

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Türkiye’nin gündeminde 2 Nisan genel para harcamama boykotu yer alırken, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin gündeminde 2 Nisan genel para harcamama boykotu yer alırken, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geleceği açıklanmıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu zam kararı iptal edildi.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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