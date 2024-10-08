BBP'nin Kurucu Yöneticisinin İsrail Ordusuna Kablo Sattığı Ortaya Çıktı

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar ve komşularına yaptığı saldırılar ülkemiz de başta olmak üzere pek çok ülkede protesto ediliyor. Cumhur İttifakı da her ne kadar Gazze ve Filistin konusunda duyarlı söylemler kullansa da karşılıklı ticaret konusu hükümetin yumuşak karnı olarak belirtiliyor. Metin Cihan'ın iddiasına göre Büyük Birlik Partisi kurucu üyesi Mustafa Semerci'nin sahibi olduğu firma İsrail Ordusu'nun bir numaralı kablo tedarikçisi.