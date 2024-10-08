BBP'nin Kurucu Yöneticisinin İsrail Ordusuna Kablo Sattığı Ortaya Çıktı
BBP'nin Kurucu Yöneticisinin İsrail Ordusuna Kablo Sattığı Ortaya Çıktı
İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar ve komşularına yaptığı saldırılar ülkemiz de başta olmak üzere pek çok ülkede protesto ediliyor. Cumhur İttifakı da her ne kadar Gazze ve Filistin konusunda duyarlı söylemler kullansa da karşılıklı ticaret konusu hükümetin yumuşak karnı olarak belirtiliyor. Metin Cihan'ın iddiasına göre Büyük Birlik Partisi kurucu üyesi Mustafa Semerci'nin sahibi olduğu firma İsrail Ordusu'nun bir numaralı kablo tedarikçisi.
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları paylaştı, İsrail'i kınadı.
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Gazeteci Metin Cihan ise bu paylaşımı tutarlı bulmadı; yakın arkadaşı ve partinin kurucu yöneticisi Mustafa Semerci'nin İsrail'le ticaretini anlattı.
BBP Genel Merkez yöneticisi ve Pamukkale Kablo sahibi Mustafa Semerci BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte İsrail devletine gönderilen kablolar önünde poz veriyor.
Pamukkale Kablo gümrük kayıtları. Alıcı Şirketin İsrail Devleti elektrik kurumu olduğunu görüyoruz.
İsrail'e kablo ihracatının devam ettiğini ancak gümrük kayıtlarının Filistinmiş gibi tutulduğunu gösteren TÜİK verileri.
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