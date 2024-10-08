Görüş Bildir
Haberler
Gündem
BBP'nin Kurucu Yöneticisinin İsrail Ordusuna Kablo Sattığı Ortaya Çıktı

BBP'nin Kurucu Yöneticisinin İsrail Ordusuna Kablo Sattığı Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.10.2024 - 14:06

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar ve komşularına yaptığı saldırılar ülkemiz de başta olmak üzere pek çok ülkede protesto ediliyor. Cumhur İttifakı da her ne kadar Gazze ve Filistin konusunda duyarlı söylemler kullansa da karşılıklı ticaret konusu hükümetin yumuşak karnı olarak belirtiliyor. Metin Cihan'ın iddiasına göre Büyük Birlik Partisi kurucu üyesi Mustafa Semerci'nin sahibi olduğu firma İsrail Ordusu'nun bir numaralı kablo tedarikçisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları paylaştı, İsrail'i kınadı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları paylaştı, İsrail'i kınadı.

Gazeteci Metin Cihan ise bu paylaşımı tutarlı bulmadı; yakın arkadaşı ve partinin kurucu yöneticisi Mustafa Semerci'nin İsrail'le ticaretini anlattı.

Gazeteci Metin Cihan ise bu paylaşımı tutarlı bulmadı; yakın arkadaşı ve partinin kurucu yöneticisi Mustafa Semerci'nin İsrail'le ticaretini anlattı.

TÜİK verilerinde geçen sene Ağustos'ta Filistin'e kablo ihracatı yok denecek kadar azken bu sene Ağustos'ta milyon dolarlık kablo ihracatı yapılmış. %128000 artmış yani 1280 katına çıkmış. Bu saçmalığın nedenini artık biliyoruz. Kâğıt üstünde Filistin gösterip aslında İsrail ordusunun kablo ihtiyacını karşılamaya devam ediyorlar. Bu kadar insanlıktan çıkmış, bu kadar iki yüzlüler.

BBP Genel Merkez yöneticisi ve Pamukkale Kablo sahibi Mustafa Semerci BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte İsrail devletine gönderilen kablolar önünde poz veriyor.

BBP Genel Merkez yöneticisi ve Pamukkale Kablo sahibi Mustafa Semerci BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte İsrail devletine gönderilen kablolar önünde poz veriyor.

İliştirilmiş belge İsrail devletinin Pamukkale Kablo adına düzenlediği izin belgesi.

Pamukkale Kablo gümrük kayıtları. Alıcı Şirketin İsrail Devleti elektrik kurumu olduğunu görüyoruz.

Pamukkale Kablo gümrük kayıtları. Alıcı Şirketin İsrail Devleti elektrik kurumu olduğunu görüyoruz.

İsrail'e kablo ihracatının devam ettiğini ancak gümrük kayıtlarının Filistinmiş gibi tutulduğunu gösteren TÜİK verileri.

İsrail'e kablo ihracatının devam ettiğini ancak gümrük kayıtlarının Filistinmiş gibi tutulduğunu gösteren TÜİK verileri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu verilerin grafik gösterimi

Bu verilerin grafik gösterimi

Gündeme dair diğer içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
15
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın