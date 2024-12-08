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Batı'dan Doğu'ya Yağış, Kar ve Soğuk Alarmı: Türkiye'nin Yeni Haftada Karşılaşacağı Hava Durumu

Batı'dan Doğu'ya Yağış, Kar ve Soğuk Alarmı: Türkiye'nin Yeni Haftada Karşılaşacağı Hava Durumu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 10:25

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz gibi geniş bir bölgeyi etkisi altına alacak yağışlar bugün başlıyor. İstanbul’da yağmur ve sağanak beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen, batı illerinde kuvvetli sağanak, doğu illerinde ise dondurucu soğuklar uyarısında bulundu. İstanbul’da hava sıcaklığı 16°C civarında olacak, ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu’da sert soğuklar etkisini gösterecek. Muğla ve çevresinde ise çok kuvvetli yağışlarla birlikte yerel sel ve su baskınları riski bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve sis olaylarının da görülmesi bekleniyor. İşte detaylar.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada batı illerinde yağmur ve sağanak uyarısında bulunarak doğu illerinde ise dondurucu soğukların etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada batı illerinde yağmur ve sağanak uyarısında bulunarak doğu illerinde ise dondurucu soğukların etkili olacağını belirtti.
twitter.com

İstanbul’un 16°C civarlarında yağmurlu bir gün geçireceğini ifade eden Prof. Dr. Şen Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu’daki illerde sıcaklıkların sıfırın altına düşerek gece saatlerinde -15°C’ye kadar gerileyebileceğini ve kuvvetli don olayları yaşanacağını söyledi.

İstanbul’un 16°C civarlarında yağmurlu bir gün geçireceğini ifade eden Prof. Dr. Şen Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu’daki illerde sıcaklıkların sıfırın altına düşerek gece saatlerinde -15°C’ye kadar gerileyebileceğini ve kuvvetli don olayları yaşanacağını söyledi.
twitter.com

İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında kuvvetli yağışlar beklenirken Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar, yerel sel ve su baskınlarına yol açabilir.

İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir’in batısında kuvvetli yağışlar beklenirken Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar, yerel sel ve su baskınlarına yol açabilir.

Ülke genelinde ayrıca buzlanma, don ve yer yer sis olayları görülecek. Özellikle batı bölgelerde lodos rüzgarı etkili olmaya devam edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Ülke genelinde ayrıca buzlanma, don ve yer yer sis olayları görülecek. Özellikle batı bölgelerde lodos rüzgarı etkili olmaya devam edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde ayrıca buzlanma, don ve yer yer sis olayları görülecek. Özellikle batı bölgelerde lodos rüzgarı etkili olmaya devam edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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