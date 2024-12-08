Adana Sokaklarında Elektroşok ve Kemerli Kavga Saniye Saniye Kamerada!
Adana Sokaklarında Elektroşok ve Kemerli Kavga Saniye Saniye Kamerada!
Adana’nın Seyhan ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma elektroşok cihazı ve kemer kullanılarak şiddet seviyesine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi’nde meydana gelen olayda taraflar bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp bazı kişilerin kemerle, bir kişinin ise elektroşok cihazıyla saldırmasıyla şiddetlendi. Çevredekilerin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Akşam saatlerinde Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi’nde yaşanan olayda iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Kavgada bazı kişiler kemer kullanırken, bir kişi elektroşok cihazıyla karşı tarafa saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi ancak olay yerinden kaçan şüpheliler için polis geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Yaşananlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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