Uçak Biletlerinde Tavan Fiyatlar Yükseldi: Tavan Bilet Fiyatı 4650 TL Oldu
Uçak Biletlerinde Tavan Fiyatlar Yükseldi: Tavan Bilet Fiyatı 4650 TL Oldu
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Bilindiği gibi Türkiye’de iç hat bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulaması bulunuyor.
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Kurallara göre iç hat, tek yön, direkt, ekonomi sınıfı herhangi bir uçuşun en yüksek fiyatı 4000 TL’ydi.
havasosyalmedya.com’da yer alan habere göre; güncellenen fiyatlar sonrasında yurt içi uçuşlarda üst sınır 4.650 TL’ye yükseltildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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