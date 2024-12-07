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Uçak Biletlerinde Tavan Fiyatlar Yükseldi: Tavan Bilet Fiyatı 4650 TL Oldu

Uçak Biletlerinde Tavan Fiyatlar Yükseldi: Tavan Bilet Fiyatı 4650 TL Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.12.2024 - 23:16

İç hat uçak biletlerinde tavan ücrete zam geldi. İç hat biletlerinde tavan ücret 4.000 TL'den 4.650 TL'ye çıkarıldı.

KAYNAK

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Bilindiği gibi Türkiye’de iç hat bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulaması bulunuyor.

Bilindiği gibi Türkiye’de iç hat bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulaması bulunuyor.

Kurallara göre iç hat, tek yön, direkt, ekonomi sınıfı herhangi bir uçuşun en yüksek fiyatı 4000 TL’ydi.

Kurallara göre iç hat, tek yön, direkt, ekonomi sınıfı herhangi bir uçuşun en yüksek fiyatı 4000 TL’ydi.

havasosyalmedya.com’da yer alan habere göre; güncellenen fiyatlar sonrasında yurt içi uçuşlarda üst sınır 4.650 TL’ye yükseltildi.

havasosyalmedya.com’da yer alan habere göre; güncellenen fiyatlar sonrasında yurt içi uçuşlarda üst sınır 4.650 TL’ye yükseltildi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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