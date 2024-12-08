Su Isıtıcısı ve Makas Silah Sayıldı! Doktoru Odaya Kilitleyen Kadına İstenen Ceza Belli Oldu
Su Isıtıcısı ve Makas Silah Sayıldı! Doktoru Odaya Kilitleyen Kadına İstenen Ceza Belli Oldu
İstanbul Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde Ekim ayında meydana gelen olayda Fatma Erdem Söyleyen çocuğunun tedavisiyle ilgilenen doktor Ayşe Aşık'ı odasında rehin alarak makas ve su ısıtıcısı ile darp etmişti. Gözaltına alınan Söyleyen önce adli kontrol şartıyla serbest kalmış, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Başsavcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla Söyleyen için istenen ceza belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ekim'de meydana gelen olayda gelen Fatma Erdem Söyleyen bir süre önce tedavi altına alınan çocuğunun durumuna öğrenmek için doktor Ayşe Aşık ile görüşmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun bakım bölümünde tedavi gören çocuğunun kolunun kırıldığını ve kimsenin ilgilenmediğini iddia eden Söyleyen, doktorun odasına girdi ardından kapıyı kilitleyip makas ve su ısıtıcısıyla doktora saldırmaya başladı.
7 dakika süren arbede sonrasında cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açmayı başaran doktor tedavi altına alınırken saldırgan ise gözaltına alındı.
Savcılık Savcılık makas ve su ısıtıcısının silahtan sayıldığını belirtip saldırganın doktoru odaya kilitleyerek hürriyetinden yoksun bıraktığını kaydetti.
Fatma Erdem Söyleyen'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten Yaralama", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak silahla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 16 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın