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Barbie'nin Yıldızı Margot Robbie Oscar'a Aday Gösterilmemesiyle İlgili Sessizliğini Nihayet Bozdu

Barbie'nin Yıldızı Margot Robbie Oscar'a Aday Gösterilmemesiyle İlgili Sessizliğini Nihayet Bozdu

Sinema Barbie film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 14:20

Margot Robbie, 'Barbie' filminin En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde Oscar adaylıklarının dışında kalmasına yönelik olarak sessizliğini nihayet bozdu. Film, toplamda sekiz kategoride Oscar adaylığı elde etti. Detaylar içerikte. 👇

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Margot Robbie, "Barbie" filminin Oscar Ödülleri'nde iki önemli kategori olan En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilmemesi konusunda sessizliğini bozdu.

Margot Robbie, "Barbie" filminin Oscar Ödülleri'nde iki önemli kategori olan En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilmemesi konusunda sessizliğini bozdu.

Film, toplamda sekiz dalda Oscar adaylığı kazanmış olmasına rağmen bu durum Robbie ve film ekibi tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.

Film, toplamda sekiz dalda Oscar adaylığı kazanmış olmasına rağmen bu durum Robbie ve film ekibi tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.

Eski ABD First Lady'si Hillary Clinton da olaya müdahil olurken Avustralya'daki yerel bir polis teşkilatı da “soygunu soruşturduklarını” açıklamıştı. 👇

Robbie, Deadline ile yaptığı röportajda aldıkları adaylıklar için minnettar olduğunu ifade ederken "Bu kadar şanslı olduğunuzu bildiğinizde üzülmenin imkanı yok" dedi ve ekledi: "Herkesin bu adaylıkları alması ve En İyi Film adaylığı inanılmaz."

Robbie, Deadline ile yaptığı röportajda aldıkları adaylıklar için minnettar olduğunu ifade ederken "Bu kadar şanslı olduğunuzu bildiğinizde üzülmenin imkanı yok" dedi ve ekledi: "Herkesin bu adaylıkları alması ve En İyi Film adaylığı inanılmaz."

Greta Gerwig'in En İyi Yönetmen dalında aday gösterilmemesi konusunda Robbie, "Elbette Greta'nın yönetmen olarak aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü yaptığı ve başardığı şey birinin kariyerinde, hayatında bir kez olacak bir şey, gerçekten öyle" şeklinde konuştu.

Greta Gerwig'in En İyi Yönetmen dalında aday gösterilmemesi konusunda Robbie, "Elbette Greta'nın yönetmen olarak aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü yaptığı ve başardığı şey birinin kariyerinde, hayatında bir kez olacak bir şey, gerçekten öyle" şeklinde konuştu.

Projenin kültürel bir etki yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Robbie, bu hedefe ulaşıldığını ve beklentilerin ötesinde bir başarı elde edildiğini ifade etti.

Projenin kültürel bir etki yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Robbie, bu hedefe ulaşıldığını ve beklentilerin ötesinde bir başarı elde edildiğini ifade etti.
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Barbie filmi, 2024 Oscar Ödülleri'nde oyunculuk adaylıklarının yanı sıra En İyi Film, Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı, Uyarlama Senaryo ve Özgün Şarkı dallarında aday gösterildi.

Barbie filmi, 2024 Oscar Ödülleri'nde oyunculuk adaylıklarının yanı sıra En İyi Film, Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı, Uyarlama Senaryo ve Özgün Şarkı dallarında aday gösterildi.

Özellikle Özgün Şarkı dalında "I'm Just Ken" ve "What Was I Made For?" şarkıları ile iki adaylık kazandı.

Özellikle Özgün Şarkı dalında "I'm Just Ken" ve "What Was I Made For?" şarkıları ile iki adaylık kazandı.

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