Barbie'nin Yıldızı Margot Robbie Oscar'a Aday Gösterilmemesiyle İlgili Sessizliğini Nihayet Bozdu
Barbie'nin Yıldızı Margot Robbie Oscar'a Aday Gösterilmemesiyle İlgili Sessizliğini Nihayet Bozdu
Margot Robbie, 'Barbie' filminin En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde Oscar adaylıklarının dışında kalmasına yönelik olarak sessizliğini nihayet bozdu. Film, toplamda sekiz kategoride Oscar adaylığı elde etti. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Margot Robbie, "Barbie" filminin Oscar Ödülleri'nde iki önemli kategori olan En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilmemesi konusunda sessizliğini bozdu.
Film, toplamda sekiz dalda Oscar adaylığı kazanmış olmasına rağmen bu durum Robbie ve film ekibi tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.
Robbie, Deadline ile yaptığı röportajda aldıkları adaylıklar için minnettar olduğunu ifade ederken "Bu kadar şanslı olduğunuzu bildiğinizde üzülmenin imkanı yok" dedi ve ekledi: "Herkesin bu adaylıkları alması ve En İyi Film adaylığı inanılmaz."
Greta Gerwig'in En İyi Yönetmen dalında aday gösterilmemesi konusunda Robbie, "Elbette Greta'nın yönetmen olarak aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü yaptığı ve başardığı şey birinin kariyerinde, hayatında bir kez olacak bir şey, gerçekten öyle" şeklinde konuştu.
Projenin kültürel bir etki yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Robbie, bu hedefe ulaşıldığını ve beklentilerin ötesinde bir başarı elde edildiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Barbie filmi, 2024 Oscar Ödülleri'nde oyunculuk adaylıklarının yanı sıra En İyi Film, Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı, Uyarlama Senaryo ve Özgün Şarkı dallarında aday gösterildi.
Özellikle Özgün Şarkı dalında "I'm Just Ken" ve "What Was I Made For?" şarkıları ile iki adaylık kazandı.
Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda