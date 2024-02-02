Barbie'nin Yıldızı Margot Robbie Oscar'a Aday Gösterilmemesiyle İlgili Sessizliğini Nihayet Bozdu

Margot Robbie, 'Barbie' filminin En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde Oscar adaylıklarının dışında kalmasına yönelik olarak sessizliğini nihayet bozdu. Film, toplamda sekiz kategoride Oscar adaylığı elde etti. Detaylar içerikte. 👇

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