Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bankalardan Gazeteye İlan: Kullanılmayan Hesaplardaki Paralara El Konulacak

Bankalardan Gazeteye İlan: Kullanılmayan Hesaplardaki Paralara El Konulacak

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 13:46

Bankalar, gazete ve kendi sitelerinde yayınladıkları ilanla 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan hesaplardaki paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na kalacağını duyurdu. Vatandaşlar, bankalardaki hesaplarını e devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bankacılık Kanunu’nun 62’inci maddesinde, “bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabiidir.” maddesi yer alıyor.

Bankacılık Kanunu’nun 62’inci maddesinde, “bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabiidir.” maddesi yer alıyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şekerbank, Burgan Bank gazetelere ilan vererek vatandaşlara öneride bulundu.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şekerbank, Burgan Bank gazetelere ilan vererek vatandaşlara öneride bulundu.

15 Haziran 2024 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan hesaplardaki paralar, Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

15 Haziran 2024 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan hesaplardaki paralar, Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.

Banka müşterilerinden bazılarının 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getiren uzman, e-devletten kontrol yapılması gerektiğini belirtti.

Banka müşterilerinden bazılarının 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getiren uzman, e-devletten kontrol yapılması gerektiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Vatandaşlar, e devlet üzerinde “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” sayfasına giderek bankalardaki tüm hesaplarını öğrenebilir.

Vatandaşlar, e devlet üzerinde “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” sayfasına giderek bankalardaki tüm hesaplarını öğrenebilir.

Bu haber de ilginizi çekebilir👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?