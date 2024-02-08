Bankalardan Gazeteye İlan: Kullanılmayan Hesaplardaki Paralara El Konulacak

Bankalar, gazete ve kendi sitelerinde yayınladıkları ilanla 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan hesaplardaki paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na kalacağını duyurdu. Vatandaşlar, bankalardaki hesaplarını e devlet üzerinden kontrol edebiliyor.