Bakım Rutinine Göre Hangi Hayvansın?

Sen tam bir kedi gibisin! Bakımını severek yapıyorsun ama hiçbir şey abartı değil. Doğal güzelliğine güveniyorsun ve kendini şımartmayı seviyorsun. Aynı bir kedinin kendine olan öz güveni gibi, sen de her zaman ne yaptığını biliyorsun. Bakım ritüelin rahat ve dingin. Ara sıra değişiklik yapsan da temelde sadelikten yanasın. Bu da seni her zaman huzurlu ve bakımlı kılıyor.