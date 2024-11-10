Bakım Rutinine Göre Hangi Hayvansın?
Bakım Rutinine Göre Hangi Hayvansın?
Kendine ne kadar özen gösteriyorsun? Cilt bakımından saçlarına, küçük dokunuşlarla yaptığın güzellik ritüelleri aslında seni hangi hayvanla özdeşleştiriyor olabilir? Bakım rutinine göre içindeki hayvanı keşfetmek için hemen soruları cevapla ve hangi hayvanın özelliklerini taşıdığını öğren!
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1. Sabah uyandığında cilt bakımına ne kadar vakit ayırırsın?
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2. Duşta en çok neye dikkat edersin?
3. Cilt bakımında hangi ürün senin vazgeçilmezin?
4. Haftalık bakım rutinine hangi eklemeyi yaparsın?
5. Gelelim ellere! Tırnak bakımın nasıl?
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