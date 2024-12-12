Bakım Rutinin Cildinin Kaç Yaşında Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Bakım Rutinin Cildinin Kaç Yaşında Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Cilt bakımına özen gösterenlerden misin, yoksa cildinle aranda mesafeli bir ilişki mi var? Cilt bakım rutinin hangi yaşta bir cilde sahip olduğunu gösterecek! Soruları cevapla ve cilt yaşını öğren! 👇
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1. Günün ilk işlerinden biri cilt bakımı yapmak mı?
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2. Peki, genelde hangi formda yüz temizleyici tercih edersin?
3. Uyumaya hazırlanırken olmazsa olmaz dediğin adım hangisi?
4. Söyle bakalım, hangi mevsim senin cildine daha iyi geliyor?
5. Sence cilt maskesi, bakım rutinine eklenmesi gereken önemli bir adım mı?
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6. Dışarı çıkmak için hazırlanırken ilk yaptığın şey hangisi?
7. Gün içinde cildini tazelemek için en çok kullandığın ürün ne?
8. Cilt bakım ürünlerin tükenmeye başladığında ne yaparsın?
Senin cildin, 18-25 yaş arasında!
Senin cildin, 26-30 yaş arasında!
Senin cildin 31-35 yaş arasında!
Senin cilt yaşın 36'nın üzerinde!
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