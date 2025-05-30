Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Ödeneceği Tarih Belli Oldu
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi: 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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