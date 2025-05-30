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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Ödeneceği Tarih Belli Oldu

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Ödeneceği Tarih Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 10:07 Son Güncelleme: 30.05.2025 - 10:28

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi: 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.'

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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