Bakan Ali Yerlikaya İstanbul’da Sahaya İndi: Silivri Belediye Başkanıyla Esnaf Ziyareti
Bakan Ali Yerlikaya İstanbul’da Sahaya İndi: Silivri Belediye Başkanıyla Esnaf Ziyareti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı ve adayı Volkan Yılmaz ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz ise Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına seçim güvenliğini hatırlatarak tepki gösterdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, Silivri’de yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaştı.
“İstanbul’umuzun incisi Silivri’de kıymetli esnaf kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, büyüklerimizle, gençlerimizle bir araya geldik, hatıra fotoğrafları çektirdik. Yıldızı her geçen gün parlayan Silivri’mizin Belediye Başkanı ve 31 Mart’ta Cumhur İttifakımızın Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz kardeşimizle birlikle ilçemizin sokaklarını, caddelerini gezdik. Tarihi yapılarıyla, müzeleriyle, heyecanı ve coşkusuyla Silivri, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına büyük güç katıyor, inanıyorum ki katmaya da devam edecek. Silivrili hemşehrilerime gösterdikleri yakın ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum.”
Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
Gazeteci İsmail Saymaz ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bir aday ile seçim ziyareti yapmasını seçim güvenliği açısından eleştirdi.
İsmail Saymaz’ın paylaşımı 👇
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Ali Yerlikaya’nın paylaşımına sosyal medyada da tepki geldi 👇
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