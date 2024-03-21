Bakan Ali Yerlikaya İstanbul’da Sahaya İndi: Silivri Belediye Başkanıyla Esnaf Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı ve adayı Volkan Yılmaz ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz ise Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına seçim güvenliğini hatırlatarak tepki gösterdi.