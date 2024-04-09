Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bahçeli'den Yüksek Tonlu Bayram Mesajı: "Türkiye Sandıkta Kurulmamıştır"

Bahçeli'den Yüksek Tonlu Bayram Mesajı: "Türkiye Sandıkta Kurulmamıştır"

Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 14:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram için yayınladığı mesajda kullandığı 'Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır' ifadesiyle sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bahçeli, Van’da DEM Parti adayına belediye başkanlığı mazbatasının verilmesinin ''skandal ve yanlış'' olduğunu savundu.

Bahçeli, Van’da DEM Parti adayına belediye başkanlığı mazbatasının verilmesinin ''skandal ve yanlış'' olduğunu savundu.

Bahçeli, 'Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK’ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir" açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir" açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." diye konuştu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
9
5
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?