Bahçeli'den Yüksek Tonlu Bayram Mesajı: "Türkiye Sandıkta Kurulmamıştır"
Bahçeli'den Yüksek Tonlu Bayram Mesajı: "Türkiye Sandıkta Kurulmamıştır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram için yayınladığı mesajda kullandığı 'Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır' ifadesiyle sosyal medyada gündem oldu.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Bahçeli, Van’da DEM Parti adayına belediye başkanlığı mazbatasının verilmesinin ''skandal ve yanlış'' olduğunu savundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir" açıklamasını da eleştiren Bahçeli, "Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." diye konuştu.
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