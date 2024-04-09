Bahçeli'den Yüksek Tonlu Bayram Mesajı: "Türkiye Sandıkta Kurulmamıştır"

Bahçeli, 'Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK’ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır' dedi.