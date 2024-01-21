Bursa'da Bagaj Kapağı Kırılan Şoförün Bulduğu Çözüm Görenleri Hayrete Düşürdü

İstanbul'da Lüks Bir Siteye Giren Şahıs Kapıyı Çalarak Hedefindeki Kişiyi Büyük Bir Soğukkanlılıkla Vurdu

Bu İstatistiklere Canınız Sıkılacak: İnsanoğlu, Her Yıl Hangi Hayvanı Ne Kadar Yiyor?