Görüş Bildir
Haberler
Video
Bursa'da Bagaj Kapağı Kırılan Şoförün Bulduğu Çözüm Görenleri Hayrete Düşürdü

Bursa'da Bagaj Kapağı Kırılan Şoförün Bulduğu Çözüm Görenleri Hayrete Düşürdü

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 15:07

İçerik Devam Ediyor

Bursa'da hafif ticari otomobilinin kırılan bagaj kapağını plastik kapı ile değiştiren şoförü görenler çok şaşırdı. Şoförün bulduğu çözüm yolu vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bursa'da hafif ticari otomobilin bagaj kapağı kırılan vatandaşın bulduğu çözümü görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'da hafif ticari otomobilin bagaj kapağı kırılan vatandaşın bulduğu çözümü görenler gözlerine inanamadı.

16 BCU 754 plakalı aracın sahibi olan şoför, bagaj kapısına plastik kapı taktı.

16 BCU 754 plakalı aracın sahibi olan şoför, bagaj kapısına plastik kapı taktı.

Görenleri hayrete düşüren görüntüler vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına alındı. İşte o anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?