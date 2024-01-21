Bursa'da Bagaj Kapağı Kırılan Şoförün Bulduğu Çözüm Görenleri Hayrete Düşürdü

Bursa'da hafif ticari otomobilinin kırılan bagaj kapağını plastik kapı ile değiştiren şoförü görenler çok şaşırdı. Şoförün bulduğu çözüm yolu vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
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Bursa'da hafif ticari otomobilin bagaj kapağı kırılan vatandaşın bulduğu çözümü görenler gözlerine inanamadı.
16 BCU 754 plakalı aracın sahibi olan şoför, bagaj kapısına plastik kapı taktı.
Görenleri hayrete düşüren görüntüler vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına alındı. İşte o anlar 👇
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