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Azra Kohen Kimdir? Fi, Çi, Pi'nin Yazarı Azra Kohen'in Eğitim Hayatı ve Biyografisi

Azra Kohen Kimdir? Fi, Çi, Pi'nin Yazarı Azra Kohen'in Eğitim Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.05.2024 - 13:06

Fi, Çi, Pi üçlemesiyle adından söz ettiren yazar Azra Kohen, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Filistin paylaşımlarının ardından pek çok kişinin kim olduğunu merak ettiği Azra Kohen'in kitapları da yeniden gündemde. Peki, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen'in eğitim hayatı ve eserleri... 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Azra Kohen Kimdir?

Azra Kohen Kimdir?

Azra Kohen, 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kitaplarını Azra Kohen adıyla yayımlayan, yazarın takma adı 'Akilah' asıl ismi ise 'Özge Azra Sarızeybek'tir.

Azra Kohen'in Eğitim Hayatı

Azra Kohen'in Eğitim Hayatı

Eğitime bakış açısı sorulduğunda, 'Bu dünyaya öğrenmek için geldik' diyen ünlü yazar eğitim hayatı boyunca pek çok farklı branşla ilgilenmiştir. 

Kohen, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, burada Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde  Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi okuyan Kohen, 2019 yılında İngiltere Writtle Üniversitesi'nde Onarıcı Tarım okumaya başlamıştır. 

Kohen'in bir dönem Liverpool Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladığı bilinmektedir.

Azra Kohen'in Eşi ve Ailesi

Azra Kohen'in Eşi ve Ailesi

Azra Kohen, 2001 yılında PhilosopherKing'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Sadok Kohen ile dünya evine girmiştir. Yazar Kohen'in bir çocuk annesidir.

Azra Kohen'in Yazdığı Romanlar

Azra Kohen'in Yazdığı Romanlar

2013 yılında kaleme aldığı Fi adlı roman (Akilah Mahlası) ile adını duyuran Azra Kohen'in, Fi, Çi ve Pi üçlemesi 2017 yılında 2 sezonluk dizi olarak seyirciyle buluşmuştur. Yazar bu dönemde, Radyo Trafik Marmara'da katıldığı Yazarın Dilinden isimli radyo programında yeni kitaplarının duyurusunu yapmıştı. İşte, Azra Kohen'in eserleri: 

  • Fi

  • Çi

  • Pi

  • Aeden

  • Gör Beni

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