Azra Kohen Kimdir? Fi, Çi, Pi'nin Yazarı Azra Kohen'in Eğitim Hayatı ve Biyografisi
Azra Kohen Kimdir? Fi, Çi, Pi'nin Yazarı Azra Kohen'in Eğitim Hayatı ve Biyografisi
Fi, Çi, Pi üçlemesiyle adından söz ettiren yazar Azra Kohen, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Filistin paylaşımlarının ardından pek çok kişinin kim olduğunu merak ettiği Azra Kohen'in kitapları da yeniden gündemde. Peki, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen'in eğitim hayatı ve eserleri...
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Azra Kohen Kimdir?
Azra Kohen'in Eğitim Hayatı
Azra Kohen'in Eşi ve Ailesi
Azra Kohen'in Yazdığı Romanlar
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