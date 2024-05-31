Azra Kohen Kimdir? Fi, Çi, Pi'nin Yazarı Azra Kohen'in Eğitim Hayatı ve Biyografisi

Fi, Çi, Pi üçlemesiyle adından söz ettiren yazar Azra Kohen, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Filistin paylaşımlarının ardından pek çok kişinin kim olduğunu merak ettiği Azra Kohen'in kitapları da yeniden gündemde. Peki, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen'in eğitim hayatı ve eserleri...

İşte, detaylar...