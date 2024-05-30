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Aydın'da Genç Kadının Başarısız Kaza Numarası Ortaya Garip Anlar Çıkardı!

Aydın'da Genç Kadının Başarısız Kaza Numarası Ortaya Garip Anlar Çıkardı!

Aydın Kaza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 13:05

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, hemen ardından yoldan gelen bir arabanın önüne atlamak istedi.  Ancak numara, genç kadının yeterince hızla koşamaması nedeniyle pek de başarılı olmayan bir sonuç doğurdu. 

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Aydın'da cep telefonu kameralarına yansıyan ilginç olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülerde ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın önce bir erkekle yol kenarında tartışıyor.

Aydın'da cep telefonu kameralarına yansıyan ilginç olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülerde ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın önce bir erkekle yol kenarında tartışıyor.

Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte kendini bir aracın önüne atmaya çalışıyor ancak bunda da tam başarılı olamıyor.

Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte kendini bir aracın önüne atmaya çalışıyor ancak bunda da tam başarılı olamıyor.

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırılıyor.

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırılıyor.

İşte o ilginç anlar, buyrun birlikte izliyoruz 👇

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Siz insanların sorunu ne

Ben inandım. Nerde olsa tanırım bu duyguyu. Kadın kendini kullanılıp kenara atılmış bir peçete duygusuyla haykırmaya çalışıyor. Piç! Kim bilir neler yaşattı ... Devamını Gör

seremoni.~

Ezilseymis, daha inandırıcı olurdu..