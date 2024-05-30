Aydın'da Genç Kadının Başarısız Kaza Numarası Ortaya Garip Anlar Çıkardı!

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Aydın'da cep telefonu kameralarına yansıyan ilginç olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görüntülerde ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın önce bir erkekle yol kenarında tartışıyor.
Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte kendini bir aracın önüne atmaya çalışıyor ancak bunda da tam başarılı olamıyor.
Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırılıyor.
İşte o ilginç anlar, buyrun birlikte izliyoruz 👇
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Ben inandım. Nerde olsa tanırım bu duyguyu. Kadın kendini kullanılıp kenara atılmış bir peçete duygusuyla haykırmaya çalışıyor. Piç! Kim bilir neler yaşattı ... Devamını Gör
Ezilseymis, daha inandırıcı olurdu..