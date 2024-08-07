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Avrupa Rekoru Sonrası Romantik Anlari: Fransız Atlet Alice Finot, Erkek Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

Avrupa Rekoru Sonrası Romantik Anlari: Fransız Atlet Alice Finot, Erkek Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 13:11

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşına evlenme teklifi etti. İkilinin duygu dolu anları kameralar tarafından kaydedildi.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor. 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor. 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

İkilinin mutluluğu kameralara yansırken, görüntüyü izleyen izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler; 🎥

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