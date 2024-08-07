Avrupa Rekoru Sonrası Romantik Anlari: Fransız Atlet Alice Finot, Erkek Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kadınlar 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşına evlenme teklifi etti. İkilinin duygu dolu anları kameralar tarafından kaydedildi.
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor. 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.
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İkilinin mutluluğu kameralara yansırken, görüntüyü izleyen izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler; 🎥
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