Ateşler İçindeki Billie'den Hadid'in Uzun Saçlarına 11 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ateşler İçindeki Billie'den Hadid'in Uzun Saçlarına 11 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Billie Eilish
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Sofia Vergara
Emrata
Selena Gomez
Bella Hadid
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Demi Lovato
Vanessa Hudgens
Hailey Bieber
Bruno Mars
Dua Lipa
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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