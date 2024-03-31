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Ataşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları! Ataşehir'de Seçimleri Kim Kazandı?

Ataşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları! Ataşehir'de Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 22:17

Son dönemlerde Türkiye'nin gündeminden bir an bile düşmeyen Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımı ise devam ediyor. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği şehirler, büyükşehirler ve ilçeleri oldu. İstanbul'un Ataşehir ilçesi de onlardan biri. Peki Ataşehir'de son durum nasıl? Ataşehir'de Hangi aday önde? Ataşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Ataşehir'de 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Ataşehir 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ataşehir 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Ataşehir'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Ataşehir'de hangi aday önde? Ataşehir Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Ataşehir Yerel Seçim sonucu 👇

Ataşehir'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Ataşehir'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 22.16 itibarıyla Ataşehir genelinde sandıkların yüzde 16,43'ü açıldı.

Ataşehir'de Hangi Aday Önde?

Ataşehir'de Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Ataşehir genelinde sandıkların yüzde 16,43'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 52,93 oy oranıyla CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel önde. İşte, Ataşehir'de son durum: 

  • CHP Onursal Adıgüzel: %52,93

  • AK Parti Mustafa Naim Yağcı: %38,69

Ataşehir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Ataşehir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbul, Ataşehir'de Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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