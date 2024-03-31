Ataşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları! Ataşehir'de Seçimleri Kim Kazandı?

Son dönemlerde Türkiye'nin gündeminden bir an bile düşmeyen Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımı ise devam ediyor. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği şehirler, büyükşehirler ve ilçeleri oldu. İstanbul'un Ataşehir ilçesi de onlardan biri. Peki Ataşehir'de son durum nasıl? Ataşehir'de Hangi aday önde? Ataşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Ataşehir'de 31 Mart Seçim Sonuçları...