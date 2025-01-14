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Astral Seyahate Çıktığını İddia Eden Şarkıcı Yusuf Güney Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi!

Astral Seyahate Çıktığını İddia Eden Şarkıcı Yusuf Güney Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 09:54

Astral seyahatten maymun çiçeğine ve covid salgınına kadar her konuda yorumda ve ‘ön görüde’ bulunan, daha önce de 2025 yılı kehanetlerini açıklayan 'şarkıcı' Yusuf Güney şimdi de kıyamet günü ile ilgili verdiği tarihle gündem oldu. 

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Bir süredir ‘astral seyahatlere çıkıyorum, dünya dışı varlıklarla konuşuyorum’ açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

Bir süredir ‘astral seyahatlere çıkıyorum, dünya dışı varlıklarla konuşuyorum’ açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

Yaptığı ‘farklı’ açıklamalarla gündeme gelmeye devam eden Yusuf Güney’in son açıklaması da kıyamet gününe yönelik oldu.

Yaptığı ‘farklı’ açıklamalarla gündeme gelmeye devam eden Yusuf Güney’in son açıklaması da kıyamet gününe yönelik oldu.

Yusuf Güney'in söylediği iddia edilen "2030’a doğru kıyamet geliyor" sözleri sosyal medyada paylaşıldı.

Yusuf Güney'in söylediği iddia edilen "2030’a doğru kıyamet geliyor" sözleri sosyal medyada paylaşıldı.

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz' açıklamasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz' açıklamasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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