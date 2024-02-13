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Aslında Dupduru Güzellik İçin Şart: Katı Sabun Hakkında Doğru Sandığınız 10 Şehir Efsanesi

etiket Aslında Dupduru Güzellik İçin Şart: Katı Sabun Hakkında Doğru Sandığınız 10 Şehir Efsanesi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 16:01

Katı sabunlar genellikle hijyensiz olarak düşünülse de aslında bu doğru değil. Bunun dışında katı sabunla ilgili başka bir sürü daha doğru bilinen yanlışlar var. Gelin katı sabunla ilgili şehir efsaneleri nelermiş birlikte bakalım...

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1. "Katı sabun, cildi kupkuru yapar."

Katı sabun hakkında en çok duyulan ciltleri kuruttuğu. Ama aslında bu çok da doğru değil. Her katı sabun cildinizi kurutup mahvedecek diye bir şey yok. İçinde nemlendirici bulunan katı sabunlar gayet güzel bir şekilde cildinizi nemlendirerek temizleyebilir. 🧼

2. "Katı sabunlar yeterince temizlemez."

Bir başka şehir efsanesi ise katı sabunların temizlikte yeterince iyi olmaması. Katı sabunlar, mikropları uzaklaştırmayı başaramıyor ve dolayısıyla yıkanan yerleri güzel temizleyemiyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu da bir yanlış! Katı sabunlar bakteri ve mikrobu temizlemede oldukça etkili. 🫧

3. "Katı sabunlar sadece el için kullanılabilir."

Katı sabun kullananlar sadece el için kullanılabileceğini düşünüyor. Ama bu da bir yanlış. Vücut veya yüz temizliğinde de kullanabileceğiniz katı sabunlar var. Uygun katı sabunları alarak vücut ve yüz temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

4. "Katı sabun, akne yapar."

'Katı sabunla yüzümü yıkarsam akne oluşabilir' diye düşünüyorsanız aslında bu düşünce çok da doğru değil. Uygun bir sabun seçerseniz böyle bir durum yaşamazsınız. Her katı sabun akne yapacak diye bir şey yok.

5. "Ortak alanda kullanılan katı sabunlar temizlemekten çok pisletir."

Ortak alanda birlikte kullanılan katı sabunların temizlemekten öte pislettiği düşünebilir. Ama bu yanlıştır. Kurumuş ve köpüğünden arındırılmış katı sabunlar kullanım için uygundur. Bilinenin aksine pisliği elden ele bulaştırmaz.

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6. "Katı sabunla yüz asla yıkanmaz."

Katı sabunla yüz yıkanabildiğini söylesek ne dersiniz? Bunu duyunca inanmamış olabilirsiniz. Ama bu doğru! El yıkamak dışında uygun katı sabunlarla yüzü yıkamak mümkündür.

7. "Tüm katı sabunlar aynıdır."

Bilinenin aksine tüm katı sabunlar aynı değildir. Çok farklı çeşit katı sabunlar var. O yüzden 'katı sabunu kullandım ve cildimi mahvettim' demek yerine kullandığınız katı sabunun içeriğini incelemelisiniz. İçinde farklı yağlar veya nemlendiriciler olan katı sabunlar cildinize iyi gelebilir.

8. "Sıvı sabunlar daha iyi temizler."

Çoğu kişi de sıvı sabunların daha iyi temizlediği inancı vardır. Ama aslında katı sabunlar da sıvı sabunlar kadar iyi temizliyor. Bu sabunlar arasında temizlik açısından bir fark bulunmuyor.

9. "Katı sabunlar, doğa dostu değildir."

Katı sabunların genellikle doğa dostu olmadığı düşünülüyor. Katı sabunlar içinde de çevre dostu olanlar bulunuyor. Hatta bazıları sıvı sabunlardan bile daha çevre dostu olabilir. 🌍

10. "Tüm sabunların antibakteriyel özelliği vardır."

Bu da doğru sanılıp yanlış bilinenlerden. Tüm sabunların antibakteriyel özelliği yok. Bunun için üzerinde antibakteriyel olduğuna dair bir işaret olmalı. Sıvı ya da katı fark etmeksizin tüm sabunlar için bu geçerlidir. 🦠 

Ama antibakteriyel olmaması temizlemediği anlamına da gelmez!

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