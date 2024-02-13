Aslında Dupduru Güzellik İçin Şart: Katı Sabun Hakkında Doğru Sandığınız 10 Şehir Efsanesi
Aslında Dupduru Güzellik İçin Şart: Katı Sabun Hakkında Doğru Sandığınız 10 Şehir Efsanesi
Katı sabunlar genellikle hijyensiz olarak düşünülse de aslında bu doğru değil. Bunun dışında katı sabunla ilgili başka bir sürü daha doğru bilinen yanlışlar var. Gelin katı sabunla ilgili şehir efsaneleri nelermiş birlikte bakalım...
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1. "Katı sabun, cildi kupkuru yapar."
2. "Katı sabunlar yeterince temizlemez."
3. "Katı sabunlar sadece el için kullanılabilir."
4. "Katı sabun, akne yapar."
5. "Ortak alanda kullanılan katı sabunlar temizlemekten çok pisletir."
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6. "Katı sabunla yüz asla yıkanmaz."
7. "Tüm katı sabunlar aynıdır."
8. "Sıvı sabunlar daha iyi temizler."
9. "Katı sabunlar, doğa dostu değildir."
10. "Tüm sabunların antibakteriyel özelliği vardır."
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