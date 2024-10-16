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Arkadaşların İlginç Takası Kameraya Yansıdı: Arabayla, iPhone 16 Pro Max Telefonu Takasladı

Arkadaşların İlginç Takası Kameraya Yansıdı: Arabayla, iPhone 16 Pro Max Telefonu Takasladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 14:51

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Konya'da bir kişi 1997 model Fiat Uno aracıyla, iPhone 16 Pro Max cep telefonunu takas etti. İki arkadaşın alışverişi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

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Konya'da bir kişi, hayali olan iPhone 16 Pro Max cep telefonuna sahip olabilmek için arabasını arkadaşıyla takas etti.

Konya'da bir kişi, hayali olan iPhone 16 Pro Max cep telefonuna sahip olabilmek için arabasını arkadaşıyla takas etti.

Aralarında sürekli takas usulü alışveriş yaptıklarını söyleyen araç sahibi, " Benim telefona ihtiyacım vardı. 16 Pro Max almak istiyordum, hayalim vardı. Öyle olunca Muzaffer'e teklif ettim, o da sağ olsun geri çevirmedi. Fiyat olarak üstüne 10 bin lira verdi, o şekilde anlaştık” dedi.

Aralarında sürekli takas usulü alışveriş yaptıklarını söyleyen araç sahibi, " Benim telefona ihtiyacım vardı. 16 Pro Max almak istiyordum, hayalim vardı. Öyle olunca Muzaffer'e teklif ettim, o da sağ olsun geri çevirmedi. Fiyat olarak üstüne 10 bin lira verdi, o şekilde anlaştık” dedi.

İşte şaşkına çeviren alışveriş görüntüsü; 🎥 👇

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