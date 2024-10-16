Arkadaşların İlginç Takası Kameraya Yansıdı: Arabayla, iPhone 16 Pro Max Telefonu Takasladı

Konya'da bir kişi 1997 model Fiat Uno aracıyla, iPhone 16 Pro Max cep telefonunu takas etti. İki arkadaşın alışverişi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya'da bir kişi, hayali olan iPhone 16 Pro Max cep telefonuna sahip olabilmek için arabasını arkadaşıyla takas etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralarında sürekli takas usulü alışveriş yaptıklarını söyleyen araç sahibi, " Benim telefona ihtiyacım vardı. 16 Pro Max almak istiyordum, hayalim vardı. Öyle olunca Muzaffer'e teklif ettim, o da sağ olsun geri çevirmedi. Fiyat olarak üstüne 10 bin lira verdi, o şekilde anlaştık” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ticari zeka desen vaaar