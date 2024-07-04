Arda Güler'in Takım Arkadaşlarını ve 'Abilerini' Sevgisiyle Darladığı Yorumlar

Çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Takımımızla ne kadar gurur duysak az. Hele ki genç yaşlarında ülkemize büyük bir gurur yaşatan oyuncularımızın yeri ayrı. Başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Arda Güler de bu isimlerden biri.

Arda Güler yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, sevgisi ve sempatikliğiyle de gönüllerde taht kurdu. Güzel bir yorum yapmadığı takım arkadaşı neredeyse yok!