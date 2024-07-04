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Arda Güler'in Takım Arkadaşlarını ve 'Abilerini' Sevgisiyle Darladığı Yorumlar

Arda Güler'in Takım Arkadaşlarını ve 'Abilerini' Sevgisiyle Darladığı Yorumlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 10:53

Çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Takımımızla ne kadar gurur duysak az. Hele ki genç yaşlarında ülkemize büyük bir gurur yaşatan oyuncularımızın yeri ayrı. Başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Arda Güler de bu isimlerden biri.

Arda Güler yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, sevgisi ve sempatikliğiyle de gönüllerde taht kurdu. Güzel bir yorum yapmadığı takım arkadaşı neredeyse yok!

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A Milli Takım'ın en genç ve başarılı isimlerinden Arda Güler, kendisini futbol konusunda tüm dünyaya kanıtladı.

A Milli Takım'ın en genç ve başarılı isimlerinden Arda Güler, kendisini futbol konusunda tüm dünyaya kanıtladı.

Fenerbahçe'de yetişip Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı. Şimdilerde de Millilerde forma giyerek tüm dünyaya başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

Arda Güler'i bu kadar sevmemizin tek nedeni futboldaki başarısı değil. Genç yaşına rağmen sahip olduğu düşünce yapısı, sempatikliği, sevgisi...

Arda Güler'i bu kadar sevmemizin tek nedeni futboldaki başarısı değil. Genç yaşına rağmen sahip olduğu düşünce yapısı, sempatikliği, sevgisi...

Kendisinden büyük herkese abi demesinden, hatta yabancı takım arkadaşlarına bile 'abi' demeyi öğretmesinden kendisinin nasıl yetiştirildiğini çok iyi anlayabiliyoruz zaten.

Bir de Arda Güler'in takım arkadaşlarına olan sevgisi var ki sormayın!

Bir de Arda Güler'in takım arkadaşlarına olan sevgisi var ki sormayın!

Kötü durumlarla karşı karşıya geldiğinde bile saygısını bozmayan Arda Güler, takım arkadaşlarına dair de her zaman destekleyici görünüyor. Tam bir sevgi pıtırcığı anlayacağınız.

Peki bunun en büyük örneğini nerede mi görüyoruz?

Peki bunun en büyük örneğini nerede mi görüyoruz?

Elbette takım arkadaşlarının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan!

Elbette takım arkadaşlarının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan!
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Arda Güler, Kenan Yıldız'ın paylaşımlarını yorumsuz bırakmıyor.

Arda Güler, Kenan Yıldız'ın paylaşımlarını yorumsuz bırakmıyor.

Tabii Fenerbahçe'den beri tanıdığı, sevdiği takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nu da yorumsuz bırakmaz kendisi.

Tabii Fenerbahçe'den beri tanıdığı, sevdiği takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nu da yorumsuz bırakmaz kendisi.

Bir maşallahı da eksik etmiyor gördüğünüz üzere.

Bir maşallahı da eksik etmiyor gördüğünüz üzere.

Yeri geliyor İrfan Can Kahveciyi de bir abim demeyi ihmal etmiyor.

Yeri geliyor İrfan Can Kahveciyi de bir abim demeyi ihmal etmiyor.

Cenk Tosun'a ise golcüden başka ne denebilir? 😂

Cenk Tosun'a ise golcüden başka ne denebilir? 😂

Herkese Arda Güler gibi destekleyici dostlar diliyoruz...

İyi ki varsın Arda!

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