Arda Güler'in Takım Arkadaşlarını ve 'Abilerini' Sevgisiyle Darladığı Yorumlar
Arda Güler'in Takım Arkadaşlarını ve 'Abilerini' Sevgisiyle Darladığı Yorumlar
Çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Takımımızla ne kadar gurur duysak az. Hele ki genç yaşlarında ülkemize büyük bir gurur yaşatan oyuncularımızın yeri ayrı. Başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Arda Güler de bu isimlerden biri.
Arda Güler yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, sevgisi ve sempatikliğiyle de gönüllerde taht kurdu. Güzel bir yorum yapmadığı takım arkadaşı neredeyse yok!
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A Milli Takım'ın en genç ve başarılı isimlerinden Arda Güler, kendisini futbol konusunda tüm dünyaya kanıtladı.
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Arda Güler'i bu kadar sevmemizin tek nedeni futboldaki başarısı değil. Genç yaşına rağmen sahip olduğu düşünce yapısı, sempatikliği, sevgisi...
Bir de Arda Güler'in takım arkadaşlarına olan sevgisi var ki sormayın!
Peki bunun en büyük örneğini nerede mi görüyoruz?
Elbette takım arkadaşlarının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan!
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Arda Güler, Kenan Yıldız'ın paylaşımlarını yorumsuz bırakmıyor.
Tabii Fenerbahçe'den beri tanıdığı, sevdiği takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nu da yorumsuz bırakmaz kendisi.
Bir maşallahı da eksik etmiyor gördüğünüz üzere.
Yeri geliyor İrfan Can Kahveciyi de bir abim demeyi ihmal etmiyor.
Cenk Tosun'a ise golcüden başka ne denebilir? 😂
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