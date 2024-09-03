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Araç Sahiplerine Kötü Haber: LPG'ye Zam

Araç Sahiplerine Kötü Haber: LPG'ye Zam

Zam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 14:03

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Otogaza (LPG) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. 

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LPG zammı sonrası gözler benzin ve motorine çevrildi. Ancak benzin ve motorin fiyatlarında ise değişimin beklenmediği açıklandı.

LPG zammı sonrası gözler benzin ve motorine çevrildi. Ancak benzin ve motorin fiyatlarında ise değişimin beklenmediği açıklandı.

Otogazın litre fiyatı zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 25 liraya yükselecek. Otogaz fiyatlarında bayiler arasında belirgin farklılık olabiliyor.

Otogazın litre fiyatı zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 25 liraya yükselecek. Otogaz fiyatlarında bayiler arasında belirgin farklılık olabiliyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,22 TL, Ankara'da 43,53 TL, İzmir'de 44,03 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul'da 43,15 TL, Ankara'da 43,56 TL, İzmir'de 44,08 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,22 TL, Ankara'da 43,53 TL, İzmir'de 44,03 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul'da 43,15 TL, Ankara'da 43,56 TL, İzmir'de 44,08 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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