Araç Sahiplerine Kötü Haber: LPG'ye Zam
Araç Sahiplerine Kötü Haber: LPG'ye Zam
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LPG zammı sonrası gözler benzin ve motorine çevrildi. Ancak benzin ve motorin fiyatlarında ise değişimin beklenmediği açıklandı.
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Otogazın litre fiyatı zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 25 liraya yükselecek. Otogaz fiyatlarında bayiler arasında belirgin farklılık olabiliyor.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,22 TL, Ankara'da 43,53 TL, İzmir'de 44,03 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul'da 43,15 TL, Ankara'da 43,56 TL, İzmir'de 44,08 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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