Dikkat: Ispanağa Benzetip Tüketenler Hastanelik Oluyor

Güzelavrat otu, ıspanakla benzer görünümü nedeniyle kafa karışıklıklarına neden oluyor. Bu nedenle de ıspanak diye ''Güzelavrat otunu'' yanlışlıkla tüketenler soluğu hastanede alıyor. Bu iki otun ayrımını yapabilmek için köklerine dikkatli bakılması gerekiyor.