Araç Sahiplerine İyi Haber: Benzine İndirim Geliyor
Araç Sahiplerine İyi Haber: Benzine İndirim Geliyor
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Araç sahiplerine iyi haber geldi.
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Brent petrol fiyatı 75 dolara gerilerken, sektör kaynaklarına göre Türkiye'deki benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarına büyük bir indirim gelmesi konuşulurken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğinin olmayacağı öğrenildi.
Güncel akaryakıt fiyatları:
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