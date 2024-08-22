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Araç Sahiplerine İyi Haber: Benzine İndirim Geliyor

Araç Sahiplerine İyi Haber: Benzine İndirim Geliyor

Zam Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 13:45

Zam şampiyonu olan Benzin bu sefer indirim haberiyle gündeme geldi. Benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Araç sahiplerine iyi haber geldi.

Araç sahiplerine iyi haber geldi.

Brent petrol fiyatı 75 dolara gerilerken, sektör kaynaklarına göre Türkiye'deki benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarına büyük bir indirim gelmesi konuşulurken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğinin olmayacağı öğrenildi.

Brent petrol fiyatı 75 dolara gerilerken, sektör kaynaklarına göre Türkiye'deki benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarına büyük bir indirim gelmesi konuşulurken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğinin olmayacağı öğrenildi.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.66 TL

Motorin litre fiyatı: 43.94 TL

LPG litre fiyatı: 23.23 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 22.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.97 TL

Motorin litre fiyatı: 44.35 TL

LPG litre fiyatı: 23.24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.87 TL

LPG litre fiyatı: 22.99 TL

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