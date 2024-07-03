Antalya Geceleri Kadar Renkli ve Eğlenceli Kokteyl Mekanları! Peki Antalya'da Nereye Gidilir?

Akdeniz'in incisi Antalya hem yerli hem de yabancı turistler için adeta bir eğlence başkenti! Renkli gece hayatına sahip şehirde pek çok gece kulübü ve kokteyl bar da oldukça meşhur. Bir gidenin mutlaka bir kez daha ziyaret ettiği bu kokteyl mekanlarını sizin için derledik. Peki, Antalya'da nerede eğlenilir? Antalya'nın en güzel barları ve kokteyl mekanları nerede?

İşte Antalya'daki dikkat çeken kokteyl mekanları...