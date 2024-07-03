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Antalya Geceleri Kadar Renkli ve Eğlenceli Kokteyl Mekanları! Peki Antalya'da Nereye Gidilir?

Antalya Geceleri Kadar Renkli ve Eğlenceli Kokteyl Mekanları! Peki Antalya'da Nereye Gidilir?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 17:07

Akdeniz'in incisi Antalya hem yerli hem de yabancı turistler için adeta bir eğlence başkenti! Renkli gece hayatına sahip şehirde pek çok gece kulübü ve kokteyl bar da oldukça meşhur. Bir gidenin mutlaka bir kez daha ziyaret ettiği bu kokteyl mekanlarını sizin için derledik. Peki, Antalya'da nerede eğlenilir? Antalya'nın en güzel barları ve kokteyl mekanları nerede?

İşte Antalya'daki dikkat çeken kokteyl mekanları...

Antalya'da hangi kokteyl barlar meşhur? Antalya'da hangi kokteyl mekanlarına mutlaka gidilmeli?

Antalya'da hangi kokteyl barlar meşhur? Antalya'da hangi kokteyl mekanlarına mutlaka gidilmeli?

Eşsiz denizi ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken, pek çok şehire sadece birkaç saatlik uzaklıktaki Antalya renkli gece hayatıyla da biliniyor. Şehrin merkezindeki bu eğlence ve kokteyl mekanları yerli ve yurt dışından pek çok turistin uğrak noktası. Birazdan sıralayacağımız bu kokteyl mekanları şehirde eğlence arayanlar için önemli alternatifler arasında.

1. Tipsy Old Town

1. Tipsy Old Town

Zengin kokteyl menüsüyle Antalya'nın en dikkat çeken kokteyl mekanlarının başını çeken Tipsy Old Town lezzetli ve kaliteli kokteyller için aranılan bir mekan.

Adres: Kılınçarslan, Hıdırlık Sk. No:41, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0543 253 44 84

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Ziyaretçi yorumu:

Harika bir manzaraya sahip. Konuma göre fiyatlar da uygun.

2. Pablito Bistro

2. Pablito Bistro

Küba esintileri eşliğinde barmenler tarafından hazırlanan zengin ve renkli kokteyl menüsü ile keyifli bir Akdeniz akşamı geçirebilirsiniz.

Adres: Şirinyalı, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 316 20 40

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Ziyaretçi yorumu:

Güler yüzlü karşılamaları ve ilgileri harika bir mekan.

3. The 251 Soul

3. The 251 Soul

Keyifli bir akşam geçirmek isteyenleri nefis kokteyller eşliğinde lezzetli ve unutulmaz bir yolculuğa çıkartan The 251 Soul adlı mekanda bir yandan caz müzik dinleyip diğer yandan barmenler tarafından hazırlanan kokteylinizi keyifle yudumlayabilirsiniz.

Adres: Şirinyalı, Akra Hotel, Lara Cd. No:24, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 310 99 99

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Ziyaretçi yorumu:

İyi ki açıldı dediğim bir mekan. Ortam şık, manzara şahane, kokteyller başarılı, bar keyifli. Caz müziğini farklı gruplardan dinleyebileceğiniz kaliteli bir yer.

4. Cubana Pub Cocktail

4. Cubana Pub Cocktail

Felekten bir gece geçirebileceğiniz mekanı doğum günü kutlaması için de tercih edebilirsiniz.

Adres: Altınkum, Kent Meydanı, Akdeniz Blv. No:174/C A, 07070 Konyaaltı / Antalya

Telefon: 0532 307 67 06

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Ziyaretçi yorumu:

Mekandaki her şey çok lezizdi.

5. Gold Coast Hostel Bar

5. Gold Coast Hostel Bar

Teras barlarında kullandıkları bitkilerle ziyaretçilerini hoş ve rahat bir dekorasyonla karşılayan Gold Coast Hostel Bar lezzetli kokteylleri ile keyifli bir akşam geçirmeyi size garanti ediyor.

Adres: Kılınçarslan, Tabakhane Sk. no:16, 07310 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 244 07 24

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Ziyaretçi yorumu:

Terası ve terastaki barı çok beğendim. Ayrıca konumu mükemmel.

6. Sheffield Pub

6. Sheffield Pub

Lezzetli kokteylleriyle dikkat çeken Sheffield Pub'ın kapısından içeri girer girmez 'Ben İrlanda'da mıyım?' diye sorgulayabilirsiniz kendinizi.

Adres: Kılınçarslan mah. Yenikapı sk. No:23, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0542 114 83 15

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Ziyaretçi yorumu:

Güzel bir atmosferi var, müzikleri de oldukça keyifliydi.

7. Canape Cafe & Bistro

7. Canape Cafe & Bistro

Yemekleri ve kokteylleri ile ön planda olan Canape aynı zamanda canlı dostu. Kedilerle oynamak serbest ama dikkat edin bağımlılık yapabilir.

Adres: Güzeloba, Lara Cd. 182/B, 07230 Muratpaşa/Antalya

Açılış - Kapanış saati: 15.00 - 01.00 ( pazartesi ve salı günleri kapalı)

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Instagram: @canapeantalya

Ziyaretçi Yorumu: “Çok kaliteli bir işletme,  özellikle kokteyl harika.”

8. Kykeon Antalya

8. Kykeon Antalya

Kokteylinizi içerken arkadaşlarınızla rahatça sohbet edebileceğiniz, uygun fiyatlarıyla ve tadilattan çıkmış yeni haliyle Kykeon bütün Antalyalıları bekliyor.

Adres: Kılıçarslan Mh, Ömer Efendi Sk. No:07100, 07100 Muratpaşa/Antalya

Açılış - Kapanış saati: 06.30 - 01.30

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Instagram: @kykeonantalya

Ziyaretçi Yorumu: “Gerek müzikleri gerek garsonları ve kokteyl lezzetleri olsun çok başarılı.”

9. No 14 Kaleiçi

9. No 14 Kaleiçi

Canlı müziğe de denk gelebileceğiniz mekandaki 'Pembe Panter' kokteylinden övgüyle bahsediliyor.

Adres: Barbaros, Hesapçı Sk. No: 14, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 244 85 30

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Ziyaretçi yorumu:

Fiyatlar uygun, misafirperverler. Hoş bir atmosfer ve şahane bir gitarist. James Blunt gibi söylüyor.

10. Old House Pub & Hostel

10. Old House Pub & Hostel

Kaleiçi’nin en iyi mekanlarından biri olan Old House sevdiklerinizle unutulmaz anlar ve anılar biriktirirken muhteşem kokteylleri ile size eşlik edecek.

Adres: Kılınçarslan, Hesapçı Sk. No:34, 07100 Muratpaşa/Antalya

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Instagram: @oldhouse_hostel_pub

Ziyaretçi Yorumu: “Kokteylleri çok güzel gerçekten bayıldım . Türkiye de sabit bi kokteyl reçetesi yok herkes kafasına göre yapıyor ama buranın kokteylleri çok iyi . Ortam da güzel.”

11. Mandjie Gastro Bar & Restaurant

11. Mandjie Gastro Bar & Restaurant

Ambiyansıyla dikkat çeken mekan farklı kokteyller denemek isteyenler için önemli bir alternatif.

Adres: Kılınçarslan Mahallesi Yeni Kapı Sokak, Kaleiçi No:27, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0533 672 49 79

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Ziyaretçi yorumu:

İçkiler oldukça lezzetliydi.

12. Mirror Gastro Pub

12. Mirror Gastro Pub

Kokteylinizi yudumlarken güzel sohbetler edebileceğiniz ama aynı zamanda müziğin ritmine kendinizi kaptıracağınız bu mekan sizi de büyüleyecek.

Adres: Tuzcular, Paşa Cami Sk. No:23, 07100, 07100 Muratpaşa/Antalya

Açılış - Kapanış saati: 10.00 - 04.00

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Instagram: @mirrorgastropup_

Ziyaretçi Yorumu: “Sohbet ederken gözüm arada bir ekrandaki maça da kaysın diyebileceğiniz bir yer arıyorsanız ideal bir mekan. Müzik tercihleri hoş (kime göre, neye göre?). Tek eksik yanları fıçı çeşitliliği yok maalesef.”

13. Simurg Cafe & Bar

13. Simurg Cafe & Bar

Perşembe ve cumartesi günleri canlı müzik yapılan bu salaş ama hoş mekanda kokteyller de en az mekan kadar tatlı. Sıcak sohbetler ve güler yüzlü personel sizi buraya bağlayacak.

Adres: Selçuk, Tabakhane Sk. D:no 7, 07100 Muratpaşa/Antalya

Açılış - Kapanış saati: 13.00 - 03.00

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Instagram: @simurgcafe

Ziyaretçi Yorumu: “Sevgili kardeşim Emin'in yapmiş olduğu kokteyl'e bayıldım. Ellerine sağlık. Çok güzel mekan herkese tavsiye ederim.”

14. The Shaker Pub

14. The Shaker Pub

The Shaker gerek konumu ve mekanı (bence çok iyi bir yerde) gerek kokteyl ve diğer alkollü içecek menüsü ile güzel ve eğlenceli bir Antalya gecesi vaadediyor.

Adres: Barbaros, 07100 Muratpaşa/Antalya

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Instagram: @shakerpub

Ziyaretçi Yorumu: “Severek geliyoruz.”

15. Famous Kitchen

15. Famous Kitchen

Güler yüzlü çalışanları ve yenilenen iç mekan tasarımı ile müdavimlerinin favorisi bir mekan.

Adres: Kılınçarslan, Hesapçı Sk. No:56, 07100 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0536 281 68 16

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Ziyaretçi yorumu:

Oldukça memnun kaldığım bir mekan oldu.

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